Das Unternehmen hat seine Position in Schatzanweisungen, auch bekannt als T-Bills , im Laufe der Jahre stark ausgebaut und hält nun T-Bills im Wert von 158 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Analyse von JPMorgan hervorgeht. Diese Summe entspricht einem Anteil von drei Prozent an allen ausstehenden kurzfristigen US-Staatsanleihen.

In einer außergewöhnlichen Investitionsoffensive hat Berkshire Hathaway , die Investmentholding von Star-Investor Warren Buffett, aggressive Käufe von US-Schatzanweisungen getätigt und besitzt nun den größten Anteil eines Einzelinvestors am gesamten Markt für diese Anleihen.

Dieses Engagement spiegelt Buffetts Fähigkeit wider, von den höheren Zinssätzen zu profitieren, die sich aus der Rekordsumme von 189 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln ergeben, die Berkshire zum Ende des März verzeichnete. Dank der Zinsen dieser Kurzläufer, die alle oberhalb von 5 Prozent liegen, generiert dieser enorme Geldberg nun erhebliche Renditen für Berkshire.

Buffett hat diese Strategie besonders intensiviert, indem er regelmäßig an den wöchentlichen Auktionen des Schatzamtes teilnimmt, manchmal mit Zukäufen im Volumen von 10 Milliarden US-Dollar. Er hat deutlich gemacht, dass kurzfristige US-Schatzanweisungen für ihn der Maßstab sind, an dem er andere Werte misst.

So können Kleinanleger Buffetts Strategie folgen

Privatanleger können Schatzwechsel mit einer Laufzeit von 4, 8, 13, 17 und 26 Wochen bei den wöchentlichen Auktionen entweder direkt über die Website Treasury.gov erwerben, leichter ist es für deutsche Anleger aber, sie über Banken und Broker zu kaufen. Die 52-wöchigen Schatzwechsel werden monatlich versteigert. Die Zinsen werden bei Fälligkeit des Wechsels ausgezahlt.

Eine einfache Möglichkeit der Beteiligung sind zudem ETFs. Die beiden größten börsengehandelten Fonds sind der SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill mit einem Volumen von 32,6 Milliarden US-Dollar und der iShares 0-3 Month Treasury Bond mit einem Volumen von 21 Milliarden US-Dollar. Beide bieten eine Rendite von rund 5,25 Prozent und haben ein geringes Zinsrisiko, da die durchschnittliche Laufzeit ihrer Portfolios rund einen Monat beträgt. Buffett bevorzugt drei- und sechsmonatige Schatzanweisungen.

Interesse weiterer Investoren wächst

Neben Buffett zeigen auch andere Investoren großes Interesse an T-Bills, die derzeit Renditen von 5,4 Prozent bieten. Diese hohe Nachfrage wird durch die invertierte Zinskurve verstärkt, bei der kurzfristige Zinsen höher sind als langfristige. Verglichen mit anderen Anlageformen wie CDs oder Geldmarktfonds, bieten T-Bills nicht nur höhere Renditen, sondern auch steuerliche Vorteile, da ihre Zinsen von staatlichen und lokalen Steuern befreit sind.

Diese Faktoren machen T-Bills zu einer attraktiven Option für Anleger, die nach Sicherheit und einem guten Ertrag suchen. Dies gilt insbesondere in einem Marktumfeld, in dem die Federal Reserve die Zinsen seit Juli 2023 konstant zwischen 5,25 und 5,50 Prozent hält und keine Zinssenkungen in naher Zukunft erwartet werden.

Die enorme Größe von Buffetts T-Bill-Investitionen unterstreicht einmal mehr seine vorsichtige, aber ertragreiche Anlagestrategie, die darauf abzielt, das beträchtliche Bargeldreservoir von Berkshire Hathaway sicher und profitabel zu investieren. Diese Strategie könnte andere Investoren ermutigen, ähnliche Ansätze zu verfolgen, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der anhaltend hohen Inflation.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion