Der NSE Nifty 50 Index verzeichnete einen Anstieg um 3,6 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 23.338 Punkten, angetrieben durch die Aussicht auf eine stabile Mehrheit der von der Bharatiya Janata Party (BJP) geführten Allianz in den gerade abgeschlossenen allgemeinen Wahlen.

Indiens Finanzmärkte erlebten einen spektakulären Anstieg, nachdem erste Hochrechnungen einen deutlichen Sieg der Regierungspartei von Premierminister Narendra Modi prognostizierten. Das zeigen Umfragen, die nach dem Schließen der Wahllokale am Samstag veröffentlicht wurden.

Analysten betonen, dass ein überzeugender Sieg Modi ermöglichen würde, wirtschaftsfördernde Politiken durchzusetzen, die von Investoren als essenziell für das weitere Wachstum der ohnehin schon schnell wachsenden indischen Wirtschaft angesehen werden.

Angeführt wurde die Rallye von Versorgungsunternehmen, darunter der staatliche Energieversorger Power Grid Corp. und NTPC Ltd., der größte Stromerzeuger des Landes. Auch die Aktien anderer staatlicher Unternehmen und infrastrukturverbundener Firmen legten zu.

Wachstum geht ungebremst weiter

Ebenfalls positiv stimmt Anleger, dass S&P Global Ratings den Ausblick für das Land auf "positiv" angehoben hat. Dies könnte zu einer Umkehr der bisherigen Kapitalabflüsse von über 3 Milliarden US-Dollar aus den lokalen Aktienmärkten führen, die dieses Jahr zu verzeichnen waren.

"Wir gehen davon aus, dass sowohl inländische als auch ausländische Anleger in Zukunft mehr Geld in den Markt fließen lassen", zitiert CNN den Analysten Manish Chowdhury von StoxBox.

Auch das Wirtschaftswachstum geht ungebremst weiter. Die am Freitag vorgelegten Zahlen zeigen ein Plus von 8 Prozent im ersten Quartal des Jahres. Indien bleibt damit die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt.

Hohe Volatilität vor dem Endergebnis

Die Aktienmärkte hatten vor den Hochrechnungen unter erhöhter Volatilität gelitten, ausgelöst durch geringe Wahlbeteiligungen und knappe Rennen in einigen Bundesstaaten. Dies hatte Befürchtungen geweckt, dass die BJP ihr Ziel von 400 Sitzen verfehlen könnte. Der Volatilitätsindex der NSE, der Schwankungen auf Basis von Optionspreisen misst, fiel um bis zu 22 Prozent und war auf dem Weg, auf einem über dreiwöchigen Tief zu schließen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

