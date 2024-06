Bielefeld/Dornbirn (ots) - Das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck

realisiert jedes Jahr über 500 Projekte. Dazu werden Baumaschinen extern

angemietet. Um die Effizienz bei tausenden Mietvorgängen zu erhöhen,

digitalisiert Goldbeck sie in Zusammenarbeit mit Digando, dem technisch

führenden Marktplatzanbieter für den Baumaschinen-Mietservice.



Bielefeld/Dornbirn (AT), 3. Juni 2024. Beide Unternehmen sind seit April 2024

eine strategische Partnerschaft eingegangen. Auf Basis der bewährten

Softwaretechnologie von Digando entwickeln sie einen Goldbeck-internen

Marktplatz. Mit diesem Innovationsprozess werden zahlreiche Mietvorgänge

strukturiert und standardisiert.





Effizienz durch eigene Miet-Plattform steigernDie Anbindung der Lieferanten-Mietparks an den Goldbeck-internen Marktplatzerfolgt über intelligente Schnittstellen. Diese liefern alle relevantenInformationen zu den Mietobjekten - und das in Echtzeit. Damit geschieht dieSuche nach geeigneten Mietobjekten, wie Hebebühnen oder Baustellencontainern, innur wenigen Sekunden. Für Vermieter und Mieter entfallen die Anfragen per E-Mailoder Telefon zu Verfügbarkeiten oder Preisen. Die Standardisierung garantiert,dass stets alle Buchungsinformationen übermittelt werden. Alle Informationenstehen Bauleitern und Vermietern rund um die Uhr zur Verfügung. Die hauseigeneDigitalplattform entlastet so die Projektverantwortlichen bei der Beschaffungund steigert die Effizienz am Bau.Win-win-SituationFür Goldbeck garantiert die Abwicklung über die eigene Plattform die Anmietungzu bestmöglichen Konditionen, da Vereinbarungen mit den Lieferanten entsprechendberücksichtigt werden. Die einzelnen Projektverantwortlichen sparen Zeit undhaben permanent volle Kostentransparenz über die Anmietungen. Als Partner stelltDigando die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Betrieb der Plattformsicher."Die Partnerschaft von Goldbeck und Digando wird die Effizienz und Planbarkeitin der Beschaffung von Baumaschinen bei Goldbeck erheblich steigern. Mit dieserinnovativen Softwarelösung schaffen wir einheitliche Prozesse und entlastenunsere Bauleiterinnen und Bauleiter sowie die Lieferanten. Das spart Zeit undGeld", freut sich Henrik Jablonowski, Projektverantwortlicher aus demstrategischen Einkauf von Goldbeck.Auch Digando profitiert von der Zusammenarbeit, wie Geschäftsführer AlexanderHöss betont: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und die strategischePartnerschaft mit Goldbeck. Gemeinsam mit unserem Partner und dessenAnforderungen an den internen Marktplatz werden wir neue leistungsfähigeFeatures für Goldbeck entwickeln und so unsere Marktplatzsoftware weiterausbauen."Die neue Plattform soll bereits Mitte dieses Jahres für eine Pilotphase zurVerfügung stehen. Der Roll-Out der Plattform soll vor Jahresende in Deutschlandstarten.Über DigandoDigando entwickelt und betreibt den technisch führenden B2B-MarktplatzDigando.com und macht die Beschaffung von Bautechnik so einfach wie die Buchungeines Hotelzimmers. Durch intelligente Schnittstellen zwischen den ERP-Systemender Vermieter und dem Marktplatz wird die Verfügbarkeit in Echtzeit abgebildetund so eine echte Online-Buchung ermöglicht. Der Marktplatz wird in Deutschlandund Österreich betrieben und die Softwarekomponenten auch für kundenspezifischeProjekte bei großen Bautechnik-Vermietern und Bauunternehmen alsSoftware-as-a-Service Lösung in Einsatz gebracht.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.digando.com/ .Über GoldbeckGoldbeck realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Das Unternehmenversteht Gebäude als Produkte und bietet seinen Kunden alle Leistungen aus einerHand: vom Design über den Bau bis zu Serviceleistungen während des Betriebs. Mitdem Anspruch "building excellence" verwirklicht das FamilienunternehmenImmobilien wirtschaftlich, schnell und nachhaltig bei passgenauerFunktionalität.Goldbeck ist Partner für die mittelständische Wirtschaft und Großunternehmen,Investoren, Projektentwickler sowie öffentliche Auftraggeber. ZumLeistungsangebot gehören Logistik- und Industriehallen, Büro- und Schulgebäude,Parkhäuser und Wohngebäude. Bauen im Bestand sowie gebäudenahe Serviceleistungenvervollständigen das Spektrum. Das Unternehmen realisierte im Geschäftsjahr2022/23 573 Projekte bei einer Gesamtleistung von 6,7 Mrd. Euro. Aktuellbeschäftigt Goldbeck mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten inganz Europa.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.goldbeck.de/ .Pressekontakt:Digando GmbH:Alexander HössT +43 664 889 380 85mailto:alexander.hoess@digando.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175089/5792212OTS: Digando GmbH