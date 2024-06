Bildquelle: Fuat und Marta Akar

Mehr Gewinn bei geringerem Risiko

Das Investieren an der Börse ist für viele Menschen ein Weg, finanzielle Freiheit zu erlangen. Doch häufig führen traditionelle Anlagestrategien wie die Buy-and-Hold-Methode nicht zum gewünschten Erfolg – zumindest nicht im Vergleich zu anderen Herangehensweisen. Fuat und Marta Akar, erfahrene Experten und Mentoren fürs Trading und Investieren, teilen ihre Einsichten zu alternativen Strategien und Risikomanagementtechniken. Sie ermöglichen es Anlegern, auch bei fallenden Kursen zu profitieren. .

Die Buy-and-Hold-Strategie ist bei vielen Anlegern beliebt, da sie langfristiges Wachstum ermöglicht. Doch sie birgt auch Risiken, wie Fuat Akar erklärt: "Das Problem beim Investieren an der Börse ist, dass die Menschen ihre Investments entweder in Aktien, ETFs oder in Fonds stecken – und dann diese Positionen ewig halten. Oft haben sie einen Sparplan oder eine Einmalinvestition und verfolgen das Ziel, sich in soundso viel Jahren damit zur Ruhe zu setzen.“ Das Problem aus Sicht Akars sei, dass sie dann die Kurse laufen lassen. Sie schauen nicht regelmäßig drauf und selbst wenn, reagieren sie nicht. Sie wollen schließlich ihre Positionen halten. „Wenn jedoch plötzlich Ereignisse wie Wirtschaftskrisen oder geopolitische Konflikte auftreten, können die Kurse innerhalb kurzer Zeit dramatisch sinken, und die langjährigen Gewinne werden zunichtegemacht."

Wie gewonnen, so zerronnen

Leider haben wir davon in den letzten zwei Jahrzehnten genug gesehen, und sie werden auch nicht seltener: 09/11, die Pleite von Lehmann Brothers in 2008, der Syrienkrieg, die Ukraineinvasion, der Israelkonflikt. Auch zu Beginn von Corona sind die Kurse abgestürzt. Bei all diesen Ereignissen waren Kursgewinne der vergangenen Jahre binnen weniger Tagen verloren. Man ist entweder im Minus oder am Nullpunkt angekommen. „Wer das schon mal erlebt hat, weiß wie frustrierend es sein kann, wenn man sich Jahre lang über den Gewinn gefreut hat – der ja nur auf dem Papier stand – und innerhalb weniger Tage ist alles wieder weg“, berichtet Akar. Schlimm ist, wenn man genau dann das Geld braucht; etwa weil das Rentenalter erreicht ist oder man eine Investition tätigen möchte. Hierin sieht Fuat Akar den alles überragenden Nachteil der Buy- and Hold-Strategie.

Um diesem Risiko zu begegnen, empfiehlt Marta Akar die Verwendung von Stop-Loss-Orders – wenn man partout von Buy-and-Hold nicht lassen kann, was Fuat und Marta Akar aufgrund der begrenzten Renditemöglichkeiten keineswegs propagieren: "Eine Stop-Loss-Order fungiert wie ein Airbag für das Portfolio. Man kann damit einen vordefinierten Kurs festlegen, bei dem die Aktien automatisch verkauft werden, um Verluste zu begrenzen“, erläutert Marta Akar. So können Anleger einen Teil ihrer Gewinne sichern, selbst wenn die Kurse fallen. „Nehmen wir einmal an, jemand ist mit seiner Aktie 30 Prozent im Plus. Nun stürzt ohne Vorwarnung der Kurs ab. Allerdings habe ich zum Glück vorher eine Stop-Loss-Order gesetzt, also bei einem Wert, der beispielsweise fünf Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, automatisch abgestoßen. Dann habe ich zwar einen geringen Verlust, aber immer noch 25 Prozent Gewinn mitgenommen. Es gehört natürlich Erfahrung dazu, die richtige Marke zu platzieren. In der Regel sollte es ein letztes Tief sein, das im schlimmsten Fall durchbrochen werden könnte.“, führt Marta Akar weiter aus,

Weg vom klassischen Börsenhandel

Doch das ist nicht der Weg, den Fuat und Marta Akar gehen. In ihrem Mentoringprogramm fürs Trading an Rohstoffen und Währungen lehren sie ganz anderes: Hierzu gehört auch die Möglichkeit, Vorteile ausfallenden Kursen zu ziehen. "Eine Alternative zur Buy-and-Hold-Strategie ist das Short Selling", erklärt Fuat Akar. "Durch den Verkauf von Titeln – die man nicht besitzt, sondern sich nur geliehen hat – und den späteren Rückkauf zu einem niedrigeren Preis können Anleger auch von sinkenden Kursen profitieren." Und je mehr der Kurs sinkt, desto besser für den Investor.

Selbstverständlich ist diese Herangehensweise nicht frei von Risiko. Daher fußt die Strategie der Akars und ihr Mentoring auf einer wichtigen Regel – ihr Riskmanagement, egal, um welche Finanzprodukte es sich handelt: "Wir setzen maximal ein bis zwei Prozent unseres Gesamtkapitals aufs Spiel. So ist kein größerer und schon gar nicht ein Totalverlust möglich. Auf der anderen Seite nutzen wir trägen Tages- und nicht Minutencharts, die stark schwanken. Unsere Chartformationen sind relativ stabil. Und wir haben ein klares Bild, das sich nicht von heute auf morgen drastisch ändert“, erklärt Marta Akar.

Mehr Lebensqualität

Damit wären wir gleich bei der nächsten Erkenntnis der Akars: „Ein häufiges Missverständnis ist, dass Börsenhandel zeitaufwendig und stressig ist. Daher haben wir für uns diese relativ langweilige Tradingstrategie entwickelt, die es ermöglicht ein vernünftiges Riskmanagement anzuwenden", sagt Marta Akar. Damit gewinnen sie gleichzeitig auch mehr Lebensqualität: „Denn so können wir Trades eingehen, den Laptop schließen und erst Tage später wieder nachsehen, ohne nervös zu werden“, freut sich das Paar. Die Akars betonen, dass es beim Trading nicht nur darum geht, Gewinne zu maximieren, sondern auch darum, Verluste zu begrenzen und ein nachhaltiges Risikomanagement zu betreiben. "Trading birgt Risiken, aber mit der passenden Strategie und Disziplin können Anleger langfristig erfolgreich sein", fasst Fuat Akar zusammen. "Es erfordert Geduld, Ausdauer und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen."

Fazit: Von alternativen Anlagestrategien bis hin zu risikobewusstem Trading bieten sich Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, um ihre finanzielle Freiheit zu erreichen – die mit der Buy-and-Hold-Strategie nur über Jahrzehnte zu erreichen ist. Mit der richtigen Herangehensweise und einem fundierten Verständnis des Marktes können Anleger ihre finanziellen Ziele auch kurz- und mittelfristig verwirklichen, und dies bei wesentlich geringerem Eigenkapitaleinsatz.