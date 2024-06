Zürich (ots) - Synpulse (http://www.synpulse.com) , eine führende, auf die

Finanzdienstleistungsbranche spezialisierte Unternehmensberatung, freut sich,

Yoann Chassot als neuen Head of Data and AI, für Europa und Nordamerika bekannt

zu geben.



Die Finanzdienstleistungsbranche steht vor der Herausforderung, sich in einem

Markt mit ständig wachsenden Datenmengen und rasanten technologischen

Entwicklungen zurechtzufinden. Eine durchdachte Strategie zur Nutzung von Daten

und künstlicher Intelligenz ist dabei von entscheidender Bedeutung für den

Erfolg. Synpulse hat dies erkannt und ernennt einen neuen Head of Data & AI.







AI für die Versicherungs- und Bankenbranche zu stärken. Er verfügt über

umfassende Erfahrung in der Begleitung globaler Finanzdienstleistungs- und

Versicherungskunden bei der Datentransformation und Know-how bei der Nutzung

generativer KI. Bei Palantir in Zürich beriet er Kunden zu Daten- und

Analysestrategien und beaufsichtigte die Implementierung einiger ihrer grössten

Projekte. In den letzten 12 Monaten lag sein Schwerpunkt auf der Nutzung von

generativer KI zur Umgestaltung der Wertschöpfungskette im Versicherungswesen.

Zuvor war er Senior Underwriter bei Swiss Re, nachdem er 2011 beim

Rückversicherer das Graduate Programm absolviert hatte.



Konrad Niggli, CEO und Managing Partner bei Synpulse, kommentiert: "Wir freuen

uns, Yoann Chassot in unserem Team willkommen zu heissen. Seine nachweislichen

Erfolge und Erfahrungen sowohl im Bank- als auch im Versicherungswesen sind für

uns von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Daten und künstliche

Intelligenz als grundlegenden Schritt in der digitalen Transformation anzugehen.

Yoann verbindet ein tiefgreifendes Geschäftsverständnis mit exzellenter

technischer Expertise, die für den Aufbau einer globalen Praxis für Daten- und

KI-Angebote erforderlich ist."



Synpulse beschäftigt in Europa und Nordamerika ein starkes Team von über 500

Mitarbeitern, welche innovative Lösungen und strategische Beratung für den

Finanzdienstleistungssektor anbieten.



Pressekontakt:



Laura Schilliger, Communications Lead EMEA / AMERICAS

laura.schilliger@synpulse.com,

+4144 802 20 00



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116942/5792217

OTS: Synpulse





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Blei Rohstoff Beiträge: 157 Beiträge: Yoann Chassot wird massgeblich dazu beitragen, das Synpulse-Angebot für Daten &AI für die Versicherungs- und Bankenbranche zu stärken. Er verfügt überumfassende Erfahrung in der Begleitung globaler Finanzdienstleistungs- undVersicherungskunden bei der Datentransformation und Know-how bei der Nutzunggenerativer KI. Bei Palantir in Zürich beriet er Kunden zu Daten- undAnalysestrategien und beaufsichtigte die Implementierung einiger ihrer grösstenProjekte. In den letzten 12 Monaten lag sein Schwerpunkt auf der Nutzung vongenerativer KI zur Umgestaltung der Wertschöpfungskette im Versicherungswesen.Zuvor war er Senior Underwriter bei Swiss Re, nachdem er 2011 beimRückversicherer das Graduate Programm absolviert hatte.Konrad Niggli, CEO und Managing Partner bei Synpulse, kommentiert: "Wir freuenuns, Yoann Chassot in unserem Team willkommen zu heissen. Seine nachweislichenErfolge und Erfahrungen sowohl im Bank- als auch im Versicherungswesen sind füruns von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Daten und künstlicheIntelligenz als grundlegenden Schritt in der digitalen Transformation anzugehen.Yoann verbindet ein tiefgreifendes Geschäftsverständnis mit exzellentertechnischer Expertise, die für den Aufbau einer globalen Praxis für Daten- undKI-Angebote erforderlich ist."Synpulse beschäftigt in Europa und Nordamerika ein starkes Team von über 500Mitarbeitern, welche innovative Lösungen und strategische Beratung für denFinanzdienstleistungssektor anbieten.Pressekontakt:Laura Schilliger, Communications Lead EMEA / AMERICASlaura.schilliger@synpulse.com,+4144 802 20 00Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116942/5792217OTS: Synpulse