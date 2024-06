--------------------------------------------------------------

Leverkusen (ots) - Mit der Stiftungsrechtsreform, die am 1. Juli 2023 in Kraft

trat, definiert, vereinheitlicht und erleichtert der Gesetzgeber die Zulegung

und Zusammenlegung von Stiftungen. M&A-Aktivitäten sind im Dritten Sektor bisher

eher ein Gedankenmodell. In der Unternehmenswelt zählen diese bereits seit

Jahrzehnten zu den strategischen Werkzeugen, um Wachstum und damit nachhaltige

Perspektiven zu erreichen. Die Rheindorf Stiftungsmanagement gGmbH bezieht sich

auf Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften, um Chancen und Risiken für die

Stiftungslandschaft aufzuzeigen.









Michael Rheindorf, geschäftsführender Gesellschafter der Rheindorf

Stiftungsmanagement gGmbH, erläutert: "Die aktuellen Entwicklungen im Dritten

Sektor erfordern eine zunehmende Ausrichtung an Leistungs- und

Effizienzkriterien. Durch Herausforderungen wie die Niedrigzinsphase, steigende

Energiekosten und weitere unsichere Marktbedingungen steigt der

Ökonomisierungsdruck - insbesondere für Stiftungen." Über 80 Prozent der

Stiftungen in Deutschland werden mit weniger als einer Million Euro Kapital

errichtet, wie die Datenbank Deutscher Stiftungen des Bundesverbands Deutscher

Stiftungen im März 2021 festhielt.



"Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage beobachten wir eine Tendenz zur

Verbrauchsstiftung: In diesem Fall wird das Stiftungskapital sukzessive zur

Erreichung des Stiftungszwecks verwendet bis dieses gänzlich aufgebraucht ist",

gibt der Stiftungsexperte zu bedenken. Damit wird die Organisation automatisch

aufgelöst, anstatt - wie in der Regel bei Stiftungen beabsichtigt - für die

Ewigkeit zu bestehen.



M&A-Aktivitäten als Lösungsansatz



Michael Rheindorf ergänzt: "Zulegungen oder Zusammenführungen bieten eine

zukunftsweisende Alternative: M&A-Aktivitäten können es ermöglichen, die

Effektivität von Stiftungen zu steigern und ihre Reichweite zu erhöhen, sodass

diese ihre Zwecke effizienter erfüllen."



Allerdings gehen damit auch Risiken und komplexe Herausforderungen einher, die

sorgfältig abgewogen werden müssen. Wichtig sei das Bewusstsein dafür, dass

nicht nur finanzielle und organisatorische Aspekte zu bedenken seien: Auch die

Effekte auf die Identität und die Werte der einzelnen Parteien gelte es zu

berücksichtigen, da diese die soziale und gemeinwohlfördernde Wirkung

beeinflussen. Michael Rheindorf empfiehlt, auf eine integrative,

beeinflussen. Michael Rheindorf empfiehlt, auf eine integrative,
werteorientierte und nachhaltige Entwicklung hinzuarbeiten.



