"Wir sind überzeugt und sehen es an unseren Zahlen, dass gute, nachhaltigleckere und moderne Produkte auch in dieser Krise gut konsumiert werden" istCo-Founder und CEO Jürg Knoll überzeugt. "Eine klare Strategie und der radikaleFokus auf vorbildlich nachhaltige Lieferketten sind gerade in schwierigen ZeitenWerte, die es sich zu pflegen lohnt. Das lässt sich eindeutig von der positivenGeschäftsentwicklung ableiten."Bei der Weltleitmesse Biofach hatte followfood 2024 erneut ein Produkt-Feuerwerkmit zahlreichen Innovationen gezündet. Zwei Drittel der Neuheiten sindPlant-based. Das Segment ist einer der Wachstumstreiber für die Marke. Zu denNeuheiten 2024 gehört der vegane Thunvisch aus Basis von Erbensprotein. Imzweiten Halbjahr wird das Produkt in über 3000 Supermärkten und Biofachläden zukaufen sein."Auch hier gehen wir mit followfood einen eigenen Weg. Das Produkt ist 100 %natürlich, ohne E-Stoffe, in Bio-Qualität. Und schmeckt trotzdem oder geradedeswegen super lecker", freut sich Vertriebsleiter Lars Braker auf denProdukt-Launch.Für das gesamte Jahr 2024 rechnen die Friedrichshafener mit einem Gesamtumsatzim Bereich von 75 Mio. Euro bis 80 Mio. Euro, was einem Wachstum von über 20%zum Vorjahr entspricht. Und nachdem zwei Jahre leicht rote Zahlen geschriebenwurden, plant das Unternehmen dieses Wachstum Cash-positiv zu gestalten.followfood GmbHDer Lebensmittelpionier followfood steht für Nachhaltigkeit, Transparenz undeinen ehrlichen, respektvollen Umgang mit der Umwelt und Nahrungsmitteln. Nachder Maxime: "Was wir essen, verändert die Welt" gilt die Biomarke als Vorreiterfür eine gesündere Zukunft mit dem Ziel, immer die ökologischste Alternativeanzubieten. Das Unternehmen führte bei der Gründung in 2007 als Marktinnovationeinen Tracking-Code auf jeder Verpackung ein, mit dem die Konsument:innen alleLieferant:innen und Beschaffungswege der Produkte und ihrer Bio-Zutaten onlineabrufen und nachvollziehen können. 2021 wurde der Tracking-Code entscheidend umdie Ökobilanz des jeweiligen Produktes erweitert.Followfood fördert mit 1% vom Abgabepreis an den Handel aktiv den Ausbauregenerativer Landwirtschaft. Seit 2021 besteht eine umfassende und mehrjährigeKooperation mit dem innovativen Agrarbetrieb Gut & Bösel. Seit 2021 istfollowfood offizieller Ernährungspartner des FC St. Pauli und seit 2022 aminternationalen Seafood Beratungs- und Handelsunternehmen Blueyou mehrheitlichbeteiligt. Im letzten Jahr stieß außerdem das Berliner Unternehmen Dörrwerk mitder Marke Rettergut zur followfood Familie. Mit vereinten Kräften wirdfollowfood zur größten Marke für Lebensmittelrettung in Deutschland. Followfoodmachte 2021 einen Umsatz von über 69 Mio. Euro. 2021 legte das Unternehmenerstmals einen GWÖ-Geschäftsbericht (Gemeinwohlökonomie) vor und erzielte 719von 1000 möglichen Punkten.Geschäftsführer der followfood GmbH sind Jürg Knoll und Harri Butsch, derHauptsitz des Unternehmens liegt in Friedrichshafen, ein zweiter Standortbefindet sich in Hamburg. followfood gehörte 2023 erneut zu den Top 50 derinnovativsten Mittelständler im Ranking der Beratung Munich Strategy und desWirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche. Followfood wurde 2022 mit dem SIA-Award(Sustainable Impact Award) in der Kategorie "Impact of Product" ausgezeichnet.Der Preis wird vom Versicherungsunternehmen Generali, dem BundesverbandMittelständischer Wirtschaft und dem Magazin WirtschaftsWoche vergeben.http://www.followfood.dePressekontakt:Im Auftrag der followfood GmbH - Ingeborg Trampe / trampe communicationE-Mail: mailto:presse@followfood.de / Tel.: 0173 311 3675Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122386/5792250OTS: followfood