SINGAPUR, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) hat in Zusammenarbeit mit der Infocomm Media Development Authority (IMDA) von Singapur auf dem ATxSummit, einer exklusiven, nur für geladene Gäste zugänglichen Plattform, die mehr als 4.000 Gäste aus 85 Ländern aus den Bereichen Technologie und Regierung zusammenbringt, eine wichtige globale Initiative zur digitalen Integration gestartet.

In den nächsten 100 Tagen wird UNDP eine globale Konsultation mit 170 Ländern und Gebieten, nationalen Partnern und Fachleuten einleiten, um kollektive Erkenntnisse über die Sicherung der digitalen Integration zu gewinnen. Die digitale Eingliederung ist eine entscheidende Grundlage für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt sowie für die Stärkung der Handlungskompetenz von Einzelpersonen und Gemeinschaften. Die Website geht über den physischen und finanziellen Zugang zur Technologie hinaus und umfasst umfassendere Themen wie digitale Kompetenz, Vertrauen und Zuversicht. Da sich die Welt schnell verändert, mit dynamischen Fortschritten in der Technologie und komplexen globalen Trends[1], müssen sich die Strategien zur digitalen Eingliederung weiterentwickeln und anpassen, um an der Spitze zu bleiben. Interessierte können sich unter go.undp.org/Z2Y anmelden.