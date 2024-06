Karlsruhe (ots) - Ab morgen trifft sich die E-Learning-Community zu ihrem

jährlichen Klassentreffen: Auf der LEARNTEC, Europas bedeutendste Veranstaltung

für digitale Bildung in Schule, Hochschule und Beruf, können sich

Bildungsexperten und -Einsteiger wieder zu den neuesten Trends und Innovationen

auf dem Markt informieren, austauschen und untereinander vernetzen. Vom 4. bis

6. Juni 2024 präsentieren rund 400 Ausstellende ihre digitalbasierten Lösungen

für den Lernalltag in drei Messehallen. Das begleitende Kongress- und

Messeprogramm zeigt in praxisnahen und zukunftsweisenden Vorträgen das Lernen

der Zukunft.



Digitale Transformation in Schulen: Wie erreichen wir wirkliche Veränderung?







Transformationsprozessen im Bildungssystem begegnet wird. Viele Schulen wurden

bereits nach und nach mithilfe der Gelder des Digitalpakts mit technischen

Geräten ausgestattet. Nun geht es darum, Lehr- und Lernsettings im Sinne der

Kultur der Digitalität zu verändern. Auf die Frage, wie Veränderung in der

Breite gelingen kann, liefert die LEARNTEC Antworten.



"Vor allem das Thema Künstliche Intelligenz hat großes Potential, schulische

Lernprozesse von der Diagnostik, über das adaptive Lernen bis hin zu einer

veränderten Form der Leistungsbewertung grundlegend zu revolutionieren", sagt

Micha Pallesche, Mitglied im LEARNTEC-Kongresskomitee. "Dieser

Veränderungsprozess gestaltet sich jedoch sehr herausfordernd, da die

Digitalisierung an Schulen in der Breite bisher nur auf der Oberflächenstruktur

stattgefunden hat. Eine digital ausgestattete Schule erweckt durchaus den

Anschein zeitgemäßen Lehrens und Lernens. Die notwendige Transformation der

Lernsettings hat jedoch bisher häufig noch gar nicht stattgefunden. Insbesondere

hinsichtlich des angekündigten Digitalpakts 2.0 im Jahr 2025 gewinnt das Thema

nochmals an Bedeutung."



Besuchende der LEARNTEC haben die Möglichkeit, sich in der dm-arena bei den dort

rund 100 ausstellenden Unternehmen über neue technische Entwicklungen für den

Unterricht zu informieren, diese auszuprobieren und Unterstützung bei der

konzeptionellen Weiterentwicklung von Medienkonzepten und

Medienentwicklungsplänen zu erhalten. Präsentiert werden zahlreiche

Produktinnovationen und Premieren, unter anderem zu den Themen Künstliche

Intelligenz, Robotik, digitale Lernumgebungen und innovativen Tafeln.



An allen drei Tagen findet ein Fachprogramm rund um die Digitalisierung an

Schulen in der dm-arena statt. Der erste Messetag spricht mit seinem

Fachvortragsprogramm dabei insbesondere Medienzentren und Schulleitungen an. Seite 2 ► Seite 1 von 2



