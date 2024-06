Insbesondere beim Umsatzwachstum sowie dem Ausblick auf das kommende Quartal gelang es dem KI-Dienstleister mithilfe einer deutlichen Steigerung bei Serviceabonnements zu beeindrucken . Die Aktie legte daraufhin deutlich zu und konnte sich in nur fünf Tagen um ein Viertel steigern.

Im Unterschied zu den als KI-Profiteuren gehandelten Unternehmen Marvell , Salesforce und UiPath konnte C3.ai in der vergangenen Woche mit seinem Geschäftsbericht überzeugen.

Northland wechselt ins Lager der Bullen

Profitiert haben die Anteile dabei auch von einer neuen Kaufempfehlung. Das Research-Haus Northland zeigte sich von dem Zahlenwerk so nachhaltig beeindruckt, dass Analyst Mike Latimore, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks zu den Top-Experten gehört, die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zuvor hatte die Agentur C3.ai mit "Market Perform" eingestuft.

"Die Tatsache, dass C3.ai eine Beschleunigung seines Abonnementwachstums verzeichnen konnte, ist der Beweis dafür, dass der Gegenwind, den das Unternehmen aufgrund der Umstellung von seinem zuvor nutzungsbasierten Umsatzmodell hatte, nachgelassen hat", kommentierte der Analyst seine veränderte Einschätzung. Aufgrund des steigenden Bedarfs nach generativer Künstlicher Intelligenz werde das hohe Wachstum des Unternehmens anhalten.

Sein Kursziel hat Mike Latimore auf 35 US-Dollar erhöht, was gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag ein Potenzial von 18,4 Prozent bedeutet.

Wedbush sogar noch optimistischer

Unverändert optimistisch zeigte sich auch das auf Technologie- und Wachstumswerte spezialisierte Research-Haus Wedbush: "Das starke Ergebnis zum vierten Quartal war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", die Wachstumsstory des Unternehmens werde daher anhalten.

"C3.ai hält daran fest, einen positiven Cashflow für das Kalenderjahr 2025 zu erwarten, was auf die Fähigkeit des Unternehmens schließen lässt, seine aggressiven Investments in sein Wachstumsprofil und die Expansion der Ertragsseite ausbalancieren zu können", kommentierten die Wedbush-Analysten in ihrer Studie weiter.

Mehrheit der Analysten sieht fairen Wert bereits erreicht

Mit einem Kursziel von 40 US-Dollar hat Wedbush das aktuelle Street-High-Target geliefert. Insgesamt ist der Durchschnitt der Wall-Street-Analysten aber weitaus weniger optimistisch, das Kursziel liegt im Mittel bei 29,33 US-Dollar, was einen Dollar unter dem Schlusskurs vom Freitag liegt.

Bei insgesamt 14 Empfehlungen vereinigt die Aktie 4 Kaufempfehlungen auf sich. 6 Analysten raten zum Halten, während vier den Verkauf der Anteile empfehlen.

Fazit: Anleger brauchen sich nicht zu beeilen

Beim Research-Haus Northland hat Analyst Mike Latimore nach den von C3.ai vorgelegten Quartalszahlen ins Lager der Bullen gewechselt und sich in Bezug auf den weiteren Kurs der Aktie und des Unternehmens zuversichtlich gezeigt.

Noch optimistischer ist man bei Wedbush, das mit Tech-Guru Dan Ives für seine überaus bullishen Prognosen bekanntgeworden ist, wo man den fairen Wert bei 40 US-Dollar sieht.

Diesem Kursziel steht derzeit aber die hohe Bewertung des Unternehmens gegenüber, denn profitabel wirtschaftet C3.ai derzeit noch nicht. Zwar zeigt der kurzfristige Trend der Aktie nach oben, als Anleger dürfte man hier mittelfristig aber nicht viel verpassen, sofern es dem Unternehmen nicht schneller gelingt als erwartet, seine Profitabilität zu steigern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die C3.ai Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (03. Juni 2024, 12:53 Uhr) gehandelt.

