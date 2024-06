Die Situation hat sich besser als erwartet entwickelt, besonders in Asien.

Die IATA prognostiziert für 2024 eine Steigerung der Passagiererträge um 3,2 Prozent, während Frachteinnahmen voraussichtlich um 17,5 Prozent zurückgehen werden, da sich die Märkte nach einem Pandemie-bedingten Boom normalisieren.

Walsh kommentierte weiter: "Unsere Gewinnmargen sind weiterhin sehr dünn, etwas über 3 Prozent. Diese Leistung ist immer noch weit unter dem Branchenbedarf." Er wies auf Schwierigkeiten hin, die durch globale Lieferkettenunterbrechungen entstanden sind, die auch die Verfügbarkeit von Flugzeugflotten betreffen. "Die Fähigkeit, den steigenden Reisebedarf zu decken, wird momentan durch diese Lieferengpässe begrenzt", fügte er hinzu.

In Asien wurde die Gewinnprognose für 2024 auf beeindruckende 2,2 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifacht, auch wenn der internationale Verkehr in China nur langsam wieder anzieht. Nordamerika bleibt weiterhin mit einem erwarteten Gewinn von 14,9 Milliarden US-Dollar die profitabelste Region, unterstützt durch starke Verbraucherausgaben.

Die Branchenprobleme seien nicht auf operationelle Herausforderungen beschränkt. Die IATA kündigte an, dass die Jahreshauptversammlung 2025 in Delhi, Indien, durchgeführt wird, mit der indischen Fluggesellschaft IndiGo als Gastgeber. Diese Meldungen weisen auf eine zunehmende Stabilisierung der Luftfahrtindustrie hin, die sich noch immer von den finanziellen Verlusten von 140 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 erholt.

Der gescholtenen Branche scheinen die Zahlen etwas Auftrieb an der Börse zu verleihen. Der US Global Jets ETF beispielsweise, der die größten Namen in der Luftfahrtindustrie wie Delta Airlines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines und Alaska Air abbildet, kletterte an der New Yorker Börse gut 2 Prozent nach oben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion