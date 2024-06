Hamburg/Salò (ots) - Die beliebte Ferienhotel-Marke A-ROSA expandiert nach

Italien. Das luxuriöse erste A-ROSA Resort am Gardasee in Salò verspricht Dolce

Vita an einer der schönsten Buchten am Westufer des Gardasees.



Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSR Hotel Holding, zu der

die Marke A-ROSA gehört, freut sich: "Nach Sylt, Rügen, Travemünde, Kitzbühel

und Zürs bieten wir unseren Gästen nun auch in traumhafter Lage am Gardasee,

eingebettet in die herrliche grüne Landschaft, ein A-ROSA Resort mit

individuellem Flair und dem Zauber eines privaten Refugiums."







Garten der Sinne: Die Architektur schmiegt sich in sanft gekurvten Terrassen an

den Hang, der Übergang zur Landschaft ist fließend, die Aussicht auf den See

einmalig. Ab dem 28. Juni 2024 bietet das Resort seinen Gästen 99 Zimmer und

Suiten, jeweils mit eigenem Garten oder Balkon und weitem Blick auf das

glitzernde Blau oder ins üppige Grün der Umgebung. Ein 1.900 Quadratmeter großer

Spa-Bereich verspricht mit mehreren Pools Badevergnügen und Entspannung auch in

der kühleren Jahreszeit. Das Restaurant, ein Bistro und zwei Bars feiern die

italienische Genusskultur. Auf einem Fußweg erreichen die Gäste in nur 15

Minuten gepflegte Kieselstrände und die lebhafte Seepromenade mit ihren Cafés

und Boutiquen sowie die idyllische Altstadt von Salò.



Ursprünglich wollte die Marke Travel Charme den Hotelneubau in Betrieb nehmen,

jetzt eröffnet das Hotel - rechtzeitig zum Start der Sommersaison - als A-ROSA

Resort. Das Haus wird geführt von dem erfahrenen italienischen Hotelmanager

Massimo Supino.



Luxuriöser Spa fürs ganze Jahr



Zu den Highlights des A-ROSA Lago di Garda zählt der weitläufige Spa-Bereich,

der über einen Innenpool und drei Außenpools verfügt, zwei davon sind beheizt.

Hinzu kommen vier Saunen mit täglich wechselnden Aufgusszeremonien, ein

Eisbrunnen und ein Kaltwasser-Tauchbecken, mehrere Ruheräume sowie Liegeflächen

im Freien. In den großzügigen Treatmenträumen und privaten Spa-Suiten genießen

die Gäste wohltuende Massagen und Kosmetikbehandlungen. Eine Spa-Bar, ein

Fitness-Bereich mit modernsten Geräten und ein lichtdurchfluteter Yoga-Raum

runden das Angebot ab. Für Abwechslung sorgen Kurse, Spa-Nächte und

Themenevents.



Kulinarische Genüsse mit mediterraner Note



Im stylischen Hauptrestaurant mit Tischen auf einer großen Terrasse und im

Innenhof genießen die Gäste ihr reichhaltiges Frühstück mit Live-Cooking und ein

abwechslungsreiches Dinner-Buffet. Leckerbissen vom Josper Holzkohlegrill sowie

kulinarische Events machen das Abendessen zu einer inspirierenden Erfahrung, bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



