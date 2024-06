München/Berlin/Oslo (ots) - Die Wort & Bild Verlagsgruppe und Forte Digital

bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam die digitale Transformation im

Gesundheitswesen voranzutreiben. Ziel ist die Entwicklung modernster digitaler

Tools, Plattformen und Dienste, die den Zugang zu Gesundheitsinformationen

verbessern und eine effizientere Gesundheitsversorgung ermöglichen.



Auf diesem Weg soll eine leistungsstarke Innovationseinheit entstehen, um die

Wort & Bild Verlagsgruppe bei der Transformation ihres Kerngeschäfts zu

unterstützten und Dienstleistungen für weitere Kunden anzubieten. Die

Kombination aus Fachwissen im Bereich Health Content und fundiertem Know-how in

der Entwicklung digitaler Produkte und Geschäftsideen schafft eine besondere

Synergie.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Blei Rohstoff Beiträge: 157 Beiträge:

"Mit der 720 Health ist es uns gelungen, innerhalb von nur einem Jahr eineDigital Health-Innovationseinheit aufzubauen, die über die richtigenVoraussetzungen verfügt, um gemeinsam mit Forte Digital weiter zu wachsen undneue Märkte zu adressieren", sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender derGeschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe. "Diese Partnerschaft ist einKatalysator für die Umsetzung unserer Digitalstrategie sowie die Entwicklung undEinführung neuer digitaler Angebote und Services für den Gesundheitsmarkt.""In Zusammenarbeit mit Forte Digital ergeben sich für 720 Health neueMöglichkeiten, die unser Wachstum vorantreiben und spannende Projekte in einerinternational aufgestellten Digital Consultancy ermöglichen", betont SandraDittrich, Geschäftsführerin der 720 Health.Forte Digital, bekannt für ihre Expertise in der digitalen Produkt- undGeschäftsentwicklung, freut sich auf die Zusammenarbeit. "Unsere Zielgruppensind Verlage, Medien und Digital Health-Unternehmen. Das 720 Health-Team istideal für uns, da unser Schwerpunkt auf der Optimierung von Plattformlösungenund der Verbesserung der User Experience im Verlags- und Gesundheitssektorliegt. Hier sehen wir großen Bedarf an Unterstützung bei der digitalenTransformation", sagt Christof Zahneissen, Managing Partner von Forte Digital."Mit Wort & Bild freuen wir uns darauf, eine gemeinsame Produkt- undServiceentwicklung für den Gesundheitsmarkt zu schaffen und auf die sichverändernden Bedürfnisse der Patient:innen, Gesundheitsfachkräfte und desbreiteren Gesundheitsökosystems einzugehen."Sandra Dittrich, Geschäftsführerin der 720 Health, einem Tochterunternehmen derWort & Bild Verlagsgruppe, wird zusätzlich Industry Lead Health & Publishing beiForte Digital, das Team der 720 Health wird bei Forte Digital eingegliedert.Forte Digital ist eine internationale Digital Consultancy, die im Zusammenspiel