Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:40 Uhr wurde der Index mit rund 18.650 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Heidelberg Materials, die Hannover Rück und Continental, am Ende Sartorius, Symrise und Brenntag.



"Die Investoren schauen bereits auf die kommende EZB-Sitzung in dieser Handelswoche und sind auf die Äußerungen zur kommenden Zinspolitik in Europa gespannt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes gelten derzeit lediglich als schmückendes Beiwerk und werden somit zur Kenntnis genommen."









Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0831 US-Dollar (-0,15 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9234 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,88 US-Dollar; das waren 23 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.