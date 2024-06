Weiterhin bestimmt das übergeordnete Chartbild und die seit 2023 implementierte SKS-Formation den Kursverlauf des US-Netzwerkausrüsters Cisco. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft hierbei um 45,80 US-Dollar und wurde in der abgelaufenen Handelswoche einem ersten wichtigen Test unterzogen. Größerer Verkaufsdruck blieb aus, eine Trendwende geht aus der Kursentwicklung der letzten Tage hierbei allerdings noch nicht hervor. Anleger müssen an dieser Stelle auf der Hut sein, können aber gewisse Maßnahmen für ein Short-Investment bei erfolgreich Auflösung der SKS-Formation durch ein Wochenschlusskurs unterhalb von 45,50 US-Dollar ergreifen. Technisch wären dann nämlich Abschläge auf 42,99 und 40,82 $mUS-Dollar zu erwarten. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Anstieg über das Niveau der rechten Schulter von 52,62 US-Dollar gelingen, damit dieses Szenario in der beschriebenen Art nicht eintrifft. Im Zuge dessen wären im Anschluss Kursgewinne an 54,76 US-Dollar vorstellbar. An gegebener Stelle müsste eine neue Auswertung erfolgen.

Trading-Strategie: