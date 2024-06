3. Juni 2024, Toronto, Kanada / IRW-Press / Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV: CLM I OTCQB: JORFF I FWB: Z36) („CLM“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Phase-I-Bohrungen 2024 auf dem unternehmenseigenen Lithiumprojekt East Vallée eingeleitet wurden. Das Projektgelände befindet sich im Abitibi Greenstone Belt, rund 30 km nordwestlich von Val-d’Or in der kanadischen Provinz Quebec (siehe Abbildung 1). Das East Vallée Projekt grenzt östlich unmittelbar an das ebenfalls unternehmenseigene Vallée JV Projekt (75 % CLM und 25 % Sayona Mining) und befindet sich in nur 1.000 m Entfernung östlich entlang des Streichens mit Sayonas North American Lithium Mine („NAL-Mine“), dem größten Lithiumbergbaubetrieb Nordamerikas.

Am 14. Februar 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass die Partner des Vallée JV Projekts den in Sayonas NAL-Mine lagernden Pegmatitschwarm ausgehend vom Projektgelände der NAL-Mine quer über das gesamte Vallée JV Konzessionsgebiet bis hin zur westlichen Randzone des unternehmenseigenen East Vallée Projekts nachverfolgen konnten (siehe auch die Pressemeldung von CLM, die unter dem Firmenprofil auf SEDAR+ [www.sedarplus.ca] nachgelesen werden kann). Der „Core Pegmatite Dyke“, der wichtigste Gesteinsgang innerhalb des Pegmatitschwarms der NAL-Mine, wurde auf einer Streichlänge von 4,2 km verfolgt und ist östlich von CLMs East Vallée Projekt (100 %) entlang des Streichens für eine Erweiterung offen. Das Unternehmen vermutet, dass sich die Kernzone des Pegmatits und die angrenzenden spodumenführenden Erzgänge bis ins East Vallée Projekt hinein fortsetzen. Das East Vallée Projekt erstreckt sich über weitere 5 km des aussichtsreichen Vallée Lithium Trends, an welchem bis dato noch keine Testbohrungen auf Lithium stattgefunden haben (siehe Abbildung 2). Auch eine Reihe anderer, parallel verlaufender Gesteinsgänge mit Lithiummineralisierung wurde in östlicher Richtung bis zur Grenze der East Vallée Konzession nachverfolgt.