FlatexDEGIRO , Kursziel 16,50 Euro: Die Trading-Plattform wird von Analysten aufgrund starker Handelszahlen im Mai und einer optimistischen Hauptversammlung am 4. Juni positiv gesehen. Trotz der vielen Feiertage im Mai zeigt das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum. Eine mögliche Zinssenkung der EZB könnte zusätzlich die Handelsaktivitäten der Kunden ankurbeln. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen und hat laut Warburg ein Aufwärtspotenzial.

Das Resarch-Haus Warburg hebt in seinem "Monthly Stock Tracker" eine Auswahl deutscher Aktien hervor, die nach Ansicht von Analysten im neuen Monat erhebliches Potenzial bieten. Die wO-Redaktion stellt die Top-Picks vor:

Beiersdorf, Kursziel 150 Euro: Am 18. Juni findet der Kapitalmarkttag statt, auf dem keine spektakulären neuen Ziele erwartet werden, jedoch solide Aussagen zur anhaltenden Outperformance gegenüber Konkurrenten wie L’Oréal. Beiersdorf hat in den letzten Jahren durch Innovationen und Erschließung neuer Märkte beeindruckend zugelegt. Die Aktie wird derzeit 20 Prozent günstiger als L’Oréal bewertet, bietet also Raum für eine positive Neubewertung.

Hornbach Holding, 102 Euro: Veröffentlichung des Q1-Berichts am 25. Juni. Nach einem schwachen ersten Quartal im letzten Jahr aufgrund schlechter Wetterbedingungen, wird dieses Jahr ein deutlicher Anstieg des EBIT erwartet. Die Verbesserung der Bruttomarge und strenge Kostendisziplin sollten ebenfalls zur Performance beitragen.

Deutsche Börse, Kursziel 227 Euro: Trotz jüngster Unterperformance wird ein anhaltend starkes operatives Geschäft erwartet. Für das erste Quartal wurden deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnet, ein Plus von 16 Prozent, wenn man den im vergangenen Jahr übernommenen Software-Spezialisten Simcorp miteinrechnet. Analysten sehen in der aktuellen Schwäche eine Kaufgelegenheit mit einer erwarteten Kurssteigerung von über 20 Prozent.

Fresenius SE, Kursziel 41 Euro: Die positive Dynamik im operativen Geschäft und die Divestition von Vamed, die signifikante Einmalerlöse erbringen soll, halten Fresenius auf der Conviction List. Die Prognosen für 2024 wurden angehoben, was die Aktie attraktiv für weitere Kursgewinne macht.

Instone Real Estate Group, 12 Euro: Nach einem soliden Start ins Jahr profitiert Instone von einer erhöhten Nachfrage nach Immobilienprojekten. Analysten erwarten, dass eine bevorstehende Zinssenkung im Juni die Nachfrage weiter stimulieren wird.

Norma Group, Kursziel 25 Euro: Erwartet wird ein Umsatzwachstum im zweiten Quartal, unterstützt durch eine steigende Nachfrage im Bereich Wassermanagement und eine verbesserte Rentabilität in der EMEA-Region.

RTL Group, Kursziel: 40 Euro: Trotz konservativer Prognosen für 2024 wird eine Erholung im deutschen TV-Werbemarkt erwartet. RTL könnte von einer hohen Dividendenrendite profitieren, die eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

