RENDSBURG (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat beim Besuch der angeschlagenen Nobiskrug-Werft die Geschäftspolitik des Eigentümers Lars Windhorst kritisiert. Von den Versprechen, die Windhorst im März dieses Jahres gegeben habe, sei bis heute keins eingehalten worden, sagte der CDU-Politiker am Montag in Rendsburg. "In Schleswig-Holstein interessiert die Leute, dass man, wenn man etwas zusagt, es dann auch macht."

So hätte der Eigentümer etwa sicherstellen sollen, dass die Gehälter der Beschäftigten der Werft für zwölf Monate im Unternehmen bereitstünden. Dies ist nach Günthers Angabe jedoch nicht geschehen. Ebenfalls habe Windhorst bis zum Mai 2024 an den Werftstandorten in Rendsburg wie in Flensburg einen neuen Geschäftsführer benennen wollen - dort gebe es aber bisher noch keine Geschäftsführung. "Es ist die Zeit, in der Herr Windhorst handeln muss", betonte der Ministerpräsident.