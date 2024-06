Berlin (ots) - Am 8. und 9. Juni öffnen landwirtschaftliche Betriebe in ganz

Deutschland ihre Tore zum "Tag des offenen Hofes". Das Wahlwochenende ist ideal,

um vor oder nach der Stimmabgabe echte Landwirtschaft und die Menschen dahinter

kennenzulernen. Dafür sorgen Landwirte, LandFrauen und Landjugend. Ihr Angebot:

Sich selbst ein Bild von der Landwirtschaft machen. Der Höfefinder gibt einen

Überblick über die einladenden Betriebe.

(https://www.bauernverband.de/kalender-veranstaltungen/termin/hoefefinder)



Wie sonst auch, werden am Tag des offenen Hofes in Milchviehbetrieben Kühe

gefüttert und gemolken. Ackerbaubetriebe zeigen die vielen Arbeitsschritte, ohne

die keine Ernte möglich wäre. Es gibt große und kleine Maschinen, große und

kleine Tiere - die Vielfalt und den Alltag der modernen Landwirtschaft von

heute. So lässt sich hautnah erleben, wie Lebensmittel produziert werden und vor

welchen Herausforderungen die Landwirtschaft heute steht.







Besucherinnen und Besucher können selbst entscheiden, ob sie einen Betrieb mit

Gemüseanbau oder mit Tierhaltung ansteuern. Denn eines ist sicher: Kein Hof

gleicht dem anderen. Jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Probleme

und seine eigenen Ideen, um sich für die Zukunft zu rüsten.



Aber es sind die direkten Begegnungen am "Tag des offenen Hofes", die dieses

Wochenende so besonders machen. Sie versprechen Einblicke in die heimische

Landwirtschaft und Verständigung auf Augenhöhe ebenso wie Wissensgewinn und

Spaß. Wenn Landwirtinnen und Landwirte ihre Stalltüren und Scheunentore öffnen,

um ihre tägliche Arbeit zu erklären, bauen sie Brücken zwischen Stadt und Land,

zwischen denen, die für Lebensmittel und Kulturlandschaft sorgen, und denen, die

das nicht können.



Ob beim großen Hoffest oder bei der kleinen Feldbegehung, ob beim Tag der

offenen Tür mit regionalen Spezialitäten oder auf dem Betrieb mit

Mitmachaktionen - alle am "Tag des offenen Hofes" teilnehmenden Betriebe machen

Landwirtschaft lebendig und erlebbar. Sie zeigen, wie wichtig die Landwirtschaft

für alle ist.



Neugierig geworden? Mehr Informationen dazu liefert die Webseite

www.offener-hof.de (https://www.bauernverband.de/kalender-veranstaltungen/termin

/tag-des-offenen-hofes) . Der "Tag des offenen Hofes" ist eine gemeinsame

Initiative des Deutschen Bauernverbandes (DBV), des Bundes der Deutschen

Landjugend (BDL), des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv) und ihrer

Landesverbände. Er wird von der Landwirtschaftlichen Rentenbank gefördert.



Pressekontakt:



Deutscher Bauernverband (DBV)

Axel Finkenwirth

Pressesprecher

Claire-Waldoff-Str. 7

10117 Berlin

mailto:a.finkenwirth@bauernverband.net

030-31904-240



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6599/5792446

OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)





