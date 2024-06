Weiterhin strebt Lufthansa Technik die Ausweitung ihrer Dienstleistungen auf internationale Märkte an. "Wir möchten unser Angebot, das wir in Deutschland bereits etabliert haben, auch unseren Verbündeten zur Verfügung stellen", so Stark. Die Firma betreut bereits die Marineaufklärungsflotte Neuseelands.

Ein zentraler Aspekt dieses Vorhabens ist die Umwandlung ziviler Boeing 737 in die E-7 Überwachungsflugzeuge der NATO. "Die Umrüstung könnte in Hamburg in enger Abstimmung mit Boeing erfolgen", erklärte Sören Stark, Chef von Lufthansa Technik, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Aktuelle Projekte umfassen ebenso die Wartung der F35-Kampfbomber der Bundeswehr und der Boeing Chinook Transporthubschrauber.

Diese strategische Neuausrichtung sieht Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, auch als eine Chance für Anleger: "Die verstärkte Beteiligung im Verteidigungssektor könnte für Lufthansa Technik nicht nur einen Teil des 100 Milliarden Euro schweren Verteidigungsbudgets der Bundeswehr sichern, sondern auch als Absicherung gegenüber Risiken im zivilen Sektor dienen."

Dieser Schritt könnte insbesondere in einer Zeit zunehmender globaler Unsicherheiten von strategischer Bedeutung sein und auch unter den Usern im Lufthansa-Forum auf wallstreetONLINE wieder für bessere Laune sorgen:

"KGV bei 4,2 und Dividendenrendite bei 6,2 Prozent – das sind für mich Kaufkurse, wenn es weiter runter geht, noch mehr Kaufkurse." – carfal

"Wie hier User auf die Idee kommen 10 Euro oder neuerdings sogar 20 Euro als Ziel anzugeben ... würfelt man diese Kursziele aus? Vergessen, dass man fette Kapitalerhöhungen hatte und es unendlich mehr Aktien gibt? Man darf gerne träumen, aber das als Ziel zu benennen, ist der Witz des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts! Öl ist weit zurück gekommen, interessiert nicht, der Kurs fällt. Alles, was sich positiv auswirken müsste, wird negativ eingepreist. Auch der ITA-Einstieg, sollte er kommen, wird hier nichts reißen. Über 10 Prozent freuen, obwohl es zuvor 20 Prozent runter ging – diese Logik werde ich nie verstehen." – steppermom

"Im Jahr 2019 hatten wir ein EPS von 2,5. Für 2024 wird eines von 1,2 angepeilt. Ohne den Streik hätten wir die unsäglichen 350 Millionen Euro Mehrbelastung nicht und stünden sogar besser da. Dieser Streik, dieser unsägliche Dauerstreik an allen Fronten und in allen Beschäftigtenklassen, hätte nicht so ausufern dürfen. Das wird Lufthansa auf Dauer belasten – man siehe mal die aktuellen Prognosen. Anyhow, FCF war 2019 bei 500 Millionen Euro, aktuell für 2024 wird ein FCF von 1,7 Milliarden Euro prognostiziert. Also wir haben durchaus Raum für höhere Bewertungen." – toller

"Ich denke Lufthansa wird nicht so schnell auf 20 Euro steigen aber 11 bis 12 Euro bis Ende des Jahres könnten kommen. Mit ist aufgefallen, dass bis Mitte März der Lufthansa-Aktienkurs sich umgekehrt zum Ölpreis entwickelte. Obwohl der Ölpreis die vergangenen 2 Monate gefallen war, ist Lufthansa auch gefallen. Das sind wahrscheinlich die Auswirkungen vom Streik und der Leerverkäufe oder insgesamt die aktuelle Laune am Markt. Wenn im Sommer die ersten guten Zahlen gemeldet werden, dann wird vieles nachgeholt. Unabhängig von Kapitalerhöhung sieht der Chart bei Lufthansa so aus, dass die Gefahr unter 6 Euro zu rutschen, sehr gering ist. Da müssten schon extrem schlechte Zahlen oder Aussichten kommen." – dynamospider

Insgesamt empfiehlt knapp ein Viertel der Analysten die Kranich-Aktie mit Buy oder Overweight, wobei das mittlere Kursziel laut FactSet bei 8,39 Euro liegt. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Wobei mehr als die Hälfte aller erfassten Analystenschäzungen ein Hold beinhaltet.

