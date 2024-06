Poggersdorf (ots) - Der Vertrieb verspricht lukrative Möglichkeiten - allerdings

nur, wenn man die richtigen Fähigkeiten und Strategien beherrscht. Diese bietet

Vertriebsexperte Christian Bacher seinen Kunden in seiner Ausbildung zum Closer.

Hier erfahren Sie, was es braucht, um als High Performance Closer wirklich

durchzustarten.



Von einem Nine-to-five-Job träumen heutzutage nur noch wenige Menschen.

Finanzielle Freiheit, Selbstständigkeit und freie Zeiteinteilung - all das kann

ein einfacher Bürojob nicht bieten. Der einfachste Weg raus aus diesem

Hamsterrad führt über den Vertrieb: Eine Branche, in der jedoch nur strategisch

denkende und besonders extrovertierte Menschen erfolgreich sein können - so

zumindest die weitverbreitete Annahme. Das allerdings ist weit gefehlt. "Als

Closer geht es nicht darum, sein Gegenüber zu beeinflussen oder zu manipulieren,

um ihm alles verkaufen zu können. Derartige Verkaufstechniken bewirken

tatsächlich den gegenteiligen Effekt und sorgen dafür, dass potentielle Kunden

in den Verteidigungsmodus gehen und man unzählige Deals verliert", betont

Christian Bacher.







begegnen und die Fähigkeit besitzen, Probleme zu finden, von denen die meisten

Interessenten gar nicht wissen, dass sie diese haben, geschweige denn was die

Ursache davon ist oder wie sie sich auf sie auswirken", so der Vertriebsexperte

weiter. "Niemand wird als Verkäufer geboren - doch mit der richtigen Ausbildung

kann jeder lernen, sein Gegenüber dazu zu bringen, sich selbst zu beeinflussen,

zu überzeugen und sich die perfekte Lösung selbst zu verkaufen." Im Rahmen

seiner Closer Ausbildung hat Christian Bacher bereits über 1.000 Closer auf

ihrem Weg zur Spitze des Erfolgs begleitet. Er weiß, welche Herausforderungen

auf sie zukommen - und auch, wie man die häufigsten Fehler vermeidet. "In meinen

12 Jahren im Vertrieb habe ich zahlreiche Kandidaten gesehen, die durch

vermeidbare Fehler ihre Karriere völlig vermasselt haben", erzählt er.

"Veraltete Strategien, aufdringliches Verhalten und der Verrat der eigenen

Standards - das sind nur wenige der Aspekte, die neue Closer in die falsche

Richtung lenken." In seiner Ausbildung lernen Vertriebler, wie sie mit den

modernsten Methoden ihre Interessenten dazu bringen, sich die perfekte Lösung

für ihr Problem selbst zu verkaufen - und das ohne hinterhältige Strategien,

Manipulation oder aggressive Taktiken. Mehr als 1.000 Teilnehmer haben bereits

von seinem Training profitiert und eine Closing-Rate von mehr als 80 Prozent Seite 2 ► Seite 1 von 3



