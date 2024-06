GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der Ausbau der Infrastruktur rund um das Tesla -Werk in Grünheide schreitet voran. Der Um- und Ausbau der Verkehrswege rund um das Tesla-Werk komme planmäßig und zügig voran, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) laut einer Mitteilung am Montag. Eine Ansiedlung in der Größenordnung von Tesla bringe erheblichen Anpassungsbedarf bei der Verkehrsinfrastruktur und den Wohnstandorten mit sich.

Für den Ausbau des Straßennetzes um das Werk sind Millionen eingeplant. Eine zusätzliche Brücke an der Anschlussstelle Freienbrink an der A10 sei kürzlich fertiggestellt worden und koste rund acht Millionen Euro, so Genilke. Auch andere Maßnahmen - wie eine Fahrbahnerweiterung auf der L38 - sind bereits abgeschlossen, andere Baumaßnahmen stehen noch bevor und werden einige Zeit in Anspruch nehmen.