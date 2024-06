Alle im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Stammaktien, einschließlich aller Stammaktien, die aufgrund der Ausübung von Warrants emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschluss der Privatplatzierung.

Für einen Teil der Privatplatzierung sind Provisionen in Höhe von sieben (7%) Prozent in bar und Warrants (die "Commission Warrants") in Höhe von sieben (7%) Prozent der Anzahl der platzierten Einheiten zu zahlen. Jeder Commission Warrant kann über einen Zeitraum von drei (3) Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung, die der Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegt, werden zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Kaliprojekt Banio in Gabun sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotashcorp.com.

MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Vorsitzender des Verwaltungsrats

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

