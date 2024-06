Düsseldorf (ots) -



- Zum vierten Mal in Folge wurde der europäische Netzausrüster Ericsson im Frost

Radar(TM) 5G Network Infrastructure Market 2024 Report als führendes

Unternehmen ausgezeichnet.

- Dies unterstreicht einmal mehr die Strategie des Unternehmens, den sich

wandelnden Anforderungen von Mobilfunknetzbetreibern gerecht zu werden.



Die wiederholte Führungsposition im Frost Radar(TM)-Bericht zeigt, dass die

Investitionen von Ericsson in Forschung und Entwicklung sowie in ein breites

Produktportfolio - das alle Bereiche der 5G-Netzinfrastruktur wie auch frühere

Generationen der Netzinfrastruktur abdeckt - in einem sich ständig

weiterentwickelnden Markt anerkannt werden.







energiesparende Produkte und Lösungen anzubieten. Auch die Pläne zu Open RAN

werden in dem Bericht thematisiert.



Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks bei Ericsson,

sagt: "Der aktuelle Frost-Radar-Bericht unterstreicht unser unermüdliches

Engagement für Innovation und Technologieführerschaft mit einem äußerst

wettbewerbsfähigen Portfolio. In einem herausfordernden Markt konzentrieren wir

uns weiterhin auf unsere Kunden und gehen mit noch größerer Entschlossenheit

voran."



Troy Morley, Industry Principal der Information & Communication Technology Group

von Frost & Sullivan, kommentiert die Spitzenplatzierung von Ericsson wie folgt:

"Ericsson hat hervorragende Arbeit geleistet, um bestehenden Kunden zu halten

und neue zu gewinnen. Ericsson verfügt über eine große Anzahl von Kunden, die

noch nicht auf 5G umgestellt haben, dies aber in den kommenden Jahren tun

werden."



Ericsson betreibt derzeit 162 aktive 5G-Netze in 69 Ländern, die höchste Zahl,

die Frost & Sullivan jemals öffentlich bekannt gegeben hat.



"Die Strategie von Ericsson konzentriert sich weiterhin auf die sich

entwickelnden Bedürfnisse von Mobilfunkanbietern in allen Regionen der Welt",

sagt Morley. "Mit der Übernahme von Cradlepoint im Jahr 2020 stärkt Ericsson

zusätzlich auch seine Rolle im B2B-Geschäft."



In dem Bericht wird auch die Bedeutung der Entwicklung von Open RAN erörtert.

Die Analysten sind überzeugt, dass offenes und virtuelles RAN letztendlich zur

Norm werden wird. "Ericssons Entscheidung, ab 2024 Open-RAN-Lösungen anzubieten,

wird dazu beitragen," so Morley. "Das Unternehmen plant, ab 2024 O-RAN-konforme

Lösungen anzubieten; Frost & Sullivan ist der Ansicht, dass dies zu einem

signifikanten Wachstum der Umsätze mit offenem und virtuellem RAN führen wird."



Weiter kommentiert Morley den Bericht: "Energieeffizienz ist seit einigen Jahren Seite 2 ► Seite 1 von 2



Der Bericht würdigt zudem Ericssons anhaltenden Bemühungen, möglichstenergiesparende Produkte und Lösungen anzubieten. Auch die Pläne zu Open RANwerden in dem Bericht thematisiert.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks bei Ericsson,sagt: "Der aktuelle Frost-Radar-Bericht unterstreicht unser unermüdlichesEngagement für Innovation und Technologieführerschaft mit einem äußerstwettbewerbsfähigen Portfolio. In einem herausfordernden Markt konzentrieren wiruns weiterhin auf unsere Kunden und gehen mit noch größerer Entschlossenheitvoran."Troy Morley, Industry Principal der Information & Communication Technology Groupvon Frost & Sullivan, kommentiert die Spitzenplatzierung von Ericsson wie folgt:"Ericsson hat hervorragende Arbeit geleistet, um bestehenden Kunden zu haltenund neue zu gewinnen. Ericsson verfügt über eine große Anzahl von Kunden, dienoch nicht auf 5G umgestellt haben, dies aber in den kommenden Jahren tunwerden."Ericsson betreibt derzeit 162 aktive 5G-Netze in 69 Ländern, die höchste Zahl,die Frost & Sullivan jemals öffentlich bekannt gegeben hat."Die Strategie von Ericsson konzentriert sich weiterhin auf die sichentwickelnden Bedürfnisse von Mobilfunkanbietern in allen Regionen der Welt",sagt Morley. "Mit der Übernahme von Cradlepoint im Jahr 2020 stärkt Ericssonzusätzlich auch seine Rolle im B2B-Geschäft."In dem Bericht wird auch die Bedeutung der Entwicklung von Open RAN erörtert.Die Analysten sind überzeugt, dass offenes und virtuelles RAN letztendlich zurNorm werden wird. "Ericssons Entscheidung, ab 2024 Open-RAN-Lösungen anzubieten,wird dazu beitragen," so Morley. "Das Unternehmen plant, ab 2024 O-RAN-konformeLösungen anzubieten; Frost & Sullivan ist der Ansicht, dass dies zu einemsignifikanten Wachstum der Umsätze mit offenem und virtuellem RAN führen wird."Weiter kommentiert Morley den Bericht: "Energieeffizienz ist seit einigen Jahren