Duisburg (ots) - Der Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V., das zentrale Netzwerk für die

Wasserstoffwirtschaft in der Region Rhein-Ruhr, feiert einen weiteren

Meilenstein: Mit dem Beitritt des bedeutenden Übertragungsnetzbetreibers Amprion

begrüßt der Verein bereits das 50. Mitglied. Diese Erweiterung unterstreicht

seine zunehmende Bedeutung als Plattform in der regionalen Kräftebündelung für

Dekarbonisierung und Energiewandel.



Das Netzwerk starker Partner





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V., ansässig mit seiner Geschäftsstelle bei derWirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation (DBI), vereint namhafteVertreter aus Wirtschaft, Forschung und Kommunen, darunter auch internationaleKapazitäten wie den Port of Rotterdam. Zu den Beteiligten zählen relevanteAkteure der Wasserstoffwirtschaft wie thyssenkrupp Steel Europe, duisport oderRWE aus der Industrie, das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik in Duisburg, dasGas- und Wärmeinstitut in Essen oder die Universität Duisburg-Essen aus derForschung und die Städte Essen, Dortmund oder der Kreis Unna als kommunaleVerwaltungen. Ziel des Vereins ist es, die Region als Vorreiter und Treiber inder Wasserstofftechnologie und -wirtschaft zu positionieren, um so einenwertvollen Beitrag zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.Ein hochspannender Hauptakteur der Energiewende als Jubiläums-MitgliedDie Amprion GmbH, das 50. Mitglied des Vereins, ist ein zentraler Akteur in derdeutschen Energiewende, verantwortlich für den Betrieb und Ausbau eines über11.000 Kilometer langen Hochspannungsnetzes, das Strom zu 29 Millionen Menschentransportiert. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Integration erneuerbarerEnergien und die technologische Verbesserung des Netzes, um die Klimaneutralitätzu unterstützen und eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten.Veranstaltungen und Initiativen als KatalysatorDer Verein Hy.Region.Rhein.Ruhr trägt auch mit hochkarätigen Veranstaltungendazu bei, die richtigen Impulse für die Wasserstoffwirtschaft zu setzen. Dasabsolute Highlight ist der Fachkongress Hy.Summit.Rhein.Ruhr, der vom 16. bis18. September 2024 wieder Top-Speaker aus Wirtschaft, Wissenschaft undVerwaltung eine Bühne bietet. Zum Programm gehören Experten-Panels über denInfrastrukturausbau, die Zunahme der heimischen Elektrolysekapazitäten oder dieImportstrategien für grünen Wasserstoff.Neben diesem Leuchtturmevent bietet Hy.Region.Rhein.Ruhr durchindustriepolitische Austauschformate wie den regelmäßigen DuisburgerZukunftsgesprächen und dem monatlichen Expert Morning Talk fortlaufend die