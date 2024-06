Zunächst lässt sich feststellen, dass Volkswagen aufgrund seiner Geschäftsfelder Automobilproduktion und Finanzdienstleistungen sensibel auf Konjunktureinflüsse reagiert. Dies führt dazu, dass die Aktie in Krisen wie 2020 oder 2008 stärker fällt, um sich im Anschluss deutlich zu erholen. VW gehört somit zu den Zyklikern, deren Aktien mit hohen Ausschlägen auf Zins-, Rohstoff- und Preisentwicklungen reagieren.

So sind beispielsweise nach der COVID-19-Pandemie die Rohstoffpreise stark angezogen und seit etwa Mitte 2022 nur geringfügig wieder gesunken. Dies verursacht für VW höhere Kosten, die das Ergebnis belasten. Im Zuge der parallel anziehenden Inflation kamen schnell steigende Leitzinsen hinzu, die nicht nur die Unternehmensfinanzierung verteuern, sondern insgesamt die Nachfrage nach hochpreisigen Gütern verringert.

Als Weltkonzern steht Volkswagen darüber hinaus mit zahlreichen weiteren Autoherstellern im Wettbewerb, der insbesondere durch chinesische Hersteller und dem Trend zur E-Mobilität zugenommen hat.

Vor allem China könnte für viele Großkonzerne langfristig zu Problemen führen. Gründe sind einerseits die Bevorteilung der heimischen Hersteller durch die kommunistische Partei und anderseits geopolitische Konflikte, die durch Chinas Machtstreben und Gebietserweiterungspläne getrieben werden. Derzeit profitiert VW von den überdurchschnittlichen Wachstumsraten in China. Doch mit einem Pkw-Absatzanteil von 34,3 Prozent im ersten Quartal 2024 wächst auch die Abhängigkeit von der Diktatur und ihren willkürlichen Entscheidungen.

VW investiert zudem hohe Summen in seine Transformation hin zu einem E-Autokonzern, muss aber gleichzeitig aufgrund schlechter Rahmenbedingungen weiterhin seine Verbrennerproduktion aufrechterhalten. Chinesische Hersteller wie BYD setzen hingegen bereits nur noch auf E- und Hybridwagen, sodass sie mehr Ressourcen für diesen Bereich verwenden können.

Positive Geschäftsentwicklung

Doch alle genannten Herausforderungen meistert VW bisher sehr gut, was die Entwicklung der Geschäftszahlen belegt. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 202.458 Millionen auf 322.284 Millionen Euro beziehungsweise von 11.068 auf 16.013 Millionen Euro gestiegen. In den letzten fünf Jahren ist sogar eine leichte Ergebnisdynamisierung erkennbar. VW gelang es in den vergangenen drei Jahren, seine Gewinnmarge auf durchschnittlich 5,4 Prozent zu steigern. Rentabilität und Eigenkapitalquote legten zuletzt ebenfalls zu.

Gleichzeitig ist die Kursentwicklung hinter dieser positiven Entwicklung zurückgeblieben. Sie spiegelt derzeit alle beschriebenen Risiken wider, die deshalb wahrscheinlich bereits eingepreist sind. Dies führt dazu, dass VW-Aktien heute zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,36 notieren (03.06.2024), was sonst nur bei Unternehmen mit großen Schwierigkeiten auftritt. Und auch das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell nur noch 4,6 (03.06.2024).

Fazit VW

So gesehen sind VW-Aktien derzeit deutlich unterbewertet. Sollten die aktuell vom Markt befürchtete Unternehmenskrise nicht eintreten, könnten sie deshalb langfristig zu einer angemessenen Bewertung zurückfinden.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

