Die pixolus GmbH präsentiert 'pixometer team' auf der "EM-Power The smarter E Messe in München" (FOTO) Die pixolus GmbH freut sich, ihre erstmalige Teilnahme an der "EM-Power The Smarter E Messe in München" bekanntzugeben. Im Fokus des Messeauftritts steht das innovative Software-Produkt pixometer team , eine leistungsstarke Lösung zur digitalen …