Düsseldorf (ots) - Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, die

RWTH Aachen und die Ericsson GmbH haben den 5G-Industry Campus Europe in Aachen

mit einer Cloud-RAN-Infrastruktur erfolgreich erweitert. "Cloud RAN" ermöglicht

die Virtualisierung des Radio Access Network (RAN) und schafft eine Grundlage

für den Einsatz von 5G-Funktionalitäten und industriellen Anwendungen auf

gemeinsam genutzter Serverhardware. Dies vereinfacht die Einführung neuer

Technologien und Produktionsanlagen innerhalb einer effizienten und skalierbaren

Produktionsinfrastruktur in Unternehmen.



Das RAN ist ein wichtiger Bestandteil von Mobilfunknetzen und erlaubt die

drahtlose Kommunikation zwischen Mobilgeräten und dem Kernnetzwerk des

Mobilfunkanbieters. Bisher erfordert der Betrieb eines eigenen 5G-Netzes

separate Server für die Datenverarbeitung des RAN. Cloud RAN bietet hier eine

Alternative durch den Einsatz von Standardservern, auf denen eine

virtualisierten RAN-Anwendung sowie industrielle Anwendungen gemeinsam betrieben

werden können.





Die Cloud RAN-Technologie ermöglicht den Betrieb des gesamten RAN für das5G-System auf bestehenden lokalen Cloud-Systemen, ohne dass separate Server fürden RAN-Betrieb bereitgestellt werden müssen. Dafür wird die RAN-Software vonder Hardware entkoppelt: Die Virtualisierung des RAN ermöglicht die Nutzungherstellerunabhängiger Hardware und unterstützt gleichzeitig den Betriebindustrieller Anwendungen, beispielsweise zur Verarbeitung von Sensordaten,Spracherkennung, Bildverarbeitung oder für die Steuerung von Robotern auf demgleichen System. Der parallele und bedarfsgerechte Betrieb der Anwendungenreduziert den Ressourcenbedarf und erleichtert Unternehmen den Aufbau einerindividuell an ihre Bedürfnisse angepassten 5G-Infrastruktur.Forschungsprojekt bereitet Cloud RAN für den industriellen Einsatz vorDas vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) geförderteForschungsprojekt "CLOUD56" hat das Ziel, die Cloud RAN-Technologie industrielleinsatzfähig zu machen. Dazu erforschen und validieren die Partner anhand vonvier konkreter Anwendungsszenarien aus der Industrie den Einsatz von Cloud RANam 5G-Industry Campus Europe: Durch die Entwicklung einerSensor-to-Cloud-Pipeline für die Prozessüberwachung im Fräsen, dieVirtualisierung der Steuerung und Objekterkennung für die mobile Robotik in derfrei verketteten Montage sowie die cloudbasierte, robotergestützte Vorfertigungin der Bauproduktion. Darüber hinaus werden im Bereich der Gesundheitsversorgungvirtualisierte Assistenzfunktionen für medizinische Anwendungen imOperationssaal und in der Klinik untersucht.