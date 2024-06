VANCOUVER, B.C., 3. Juni 2024 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) das „Unternehmen“ oder „Nicola “) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Geldmittel an High Range Exploration („High Range“) weitergeleitet hat. Damit kann High Range nun mit den Straßenarbeiten auf dem Gold-/Silberprojekt Dominion Creek („Dominion“) beginnen.

Nicola hat High Range am 24. Mai 2024 eine Summe in Höhe von 50.000 $ überwiesen, um die Straßenarbeiten zu beschleunigen, die nach Erhalt der entsprechenden Genehmigung die Explorationsarbeiten im Zusammenhang mit einer Massenprobe[1] erleichtern sollen. Nicola hält eine 75%ige wirtschaftliche Beteiligung an Dominion.

High Range erhielt am 27. Juni 2023 eine Unterstützungserklärung der First Nations für die Entnahme einer Massenprobe. Im Anschluss daran übermittelte High Range dem Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation überarbeitete technische Berichte in Verbindung mit seinem überarbeiteten Antrag auf Genehmigung einer Massenprobenahme im Umfang von 10.000 Tonnen.

Das Unternehmen gab in seiner Pressemeldung vom 14. Oktober 2020 bekannt, dass es an der Oberfläche eine 9,7 kg schwere Probe von 9,7 kg entnommen hatte, die die folgenden Gehalte lieferte:

- 62,1 Gramm Au pro Tonne

- 320 Gramm Ag pro Tonne

- 23,4 % Pb, 12,4 % Zn

Splitterproben aus dem Ausbiss des Erzgangs an der Oberfläche ergaben ebenfalls hochgradige Gold- und Silberwerte (Pressemeldung vom 26. Oktober 2020). Aufgrund von COVID und der Einreichung eines überarbeiteten Antrags auf Genehmigung einer Massenprobenahme, der technische Anpassungen in Bezug auf das Liegende und das Hangende beinhaltet, verlangsamten sich die Arbeiten auf dem Projekt Dominion. Die Arbeiten werden nun Anfang Juni eingeleitet.

Qualifizierter Sachverständiger

William Whitty, P. Geo., VP of Exploration des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über Nicola Mining

