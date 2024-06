Übergeordnet steckt das Paar EUR/AUD 2023 in einem Abwärtstrend fest, hierbei verlor der Euro gegenüber dem australischen Dollar zeitweise um 5,5 Prozent an Wert. Innerhalb dieses Zeitraumes hat sich allerdings auch eine SKS-Formation herausgebildet, deren Nackenlinie exakt um 1,6225 AUD verläuft und das Paar genau diesen Support erneut ansteuert. Für einen hoffnungsvollen Doppelboden aus den letzten Wochen ist aber ein gescheiterter Ausbruch über die Marke von 1,6370 Dollar misslungen, womit kein gesicherter Abschluss vollzogen werden konnte. Aktuell steuert das Paar wieder die Nackenlinie an und könnte bei einem Bruch größere Signale entfalten.

Short-Szenario immer wahrscheinlicher