NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,30 Prozent auf 109,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,46 Prozent.

Im Handelsverlauf richten sich die Blicke vor allem auf den ISM-Index für die Industrie. Die Kennzahl gilt als zuverlässiger Indikator für die Konjunkturlage. Außerdem steht noch ein ähnlicher Industrieindikator von S&P Global auf dem Programm. Daten vom Immobilienmarkt werden ebenfalls erwartet.

Geldpolitische Äußerungen aus den Reihen der US-Zentralbank Fed dürften ausbleiben. Vor der Zinssitzung in der kommenden Woche hat bereits die übliche Schweigephase begonnen. Von der Fed wird zunächst eine anhaltend straffe Geldpolitik erwartet. Zinssenkungen dürften - wenn überhaupt - erst im späteren Jahresverlauf anstehen./bgf/jsl/ngu