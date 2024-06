(neu: Mehr Details und Hintergrund.)



MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Mit Feuerwerk und Mariachi-Musik hat die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum ihren deutlichen Wahlsieg bei der Präsidentenwahl in Mexiko gefeiert. "In der 200-jährigen Geschichte unserer Republik werde ich die erste Präsidentin sein", sagte sie am Sonntagabend (Ortszeit). Tausende Anhänger der Regierungskandidatin versammelten sich mit mexikanischen Fahnen auf dem Zócalo-Platz im Herzen der Hauptstadt Mexiko-Stadt und skandierten "Präsidentin, Präsidentin".

Sie werde sich für alle einsetzen, vor allem aber zum Wohle der Armen, kündigte Sheinbaum an. "Ich werde Mexiko auf den Weg des Friedens, der Sicherheit, der Freiheit und der Gerechtigkeit führen. Ich verspreche euch, ich werde mit Demut und Verantwortungsbewusstsein regieren." Die 61 Jahre alte Ex-Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt erhielt laut vorläufigen Teilergebnissen rund 58 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Montag mitteilte. Sie wird ihre sechsjährige Amtszeit am 1. Oktober antreten.