Der Markt für Börsengänge (IPOs) ist im Jahr 2024 zu neuem Leben erwacht und hat den stärksten Start seit dem Boom des Jahres 2021 hingelegt. Hochkarätige Transaktionen in Verbindung mit Unternehmen wie Galderma, Douglas, Puig und CVC senden ein klares Signal in Richtung Wiederbelebung und schaffen beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Jahresverlauf.

Unsere Analyse für das erste Quartal dieses Jahres zeigt eine deutliche Erholung bei den Börsengängen in Europa. Laut Angaben von S&P Global Market Intelligence wurden alleine im ersten Quartal Mittel in Höhe von fast 5 Milliarden Euro aufgebracht. Es dominierten vor allem IPOs mit außerbörslichen Beteiligungen (Private Equity/PE), auf die drei der fünf listenstärksten IPOs entfielen. Dieser Trend und die gut gefüllte „Pipeline“ deuten auf eine anhaltende Erholung im Laufe des Jahres hin. Während bisher der Konsum- und Luxussektor im Vordergrund standen, bleibt die Pipeline insgesamt recht vielfältig. Sehen wir uns im Folgenden an, welche Faktoren hinter dieser Erholung stehen und was im Jahr 2024 noch auf uns zukommen könnte.

Triebkräfte für den Auftrieb bei den Börsengängen in Europa

Die letzten Jahre waren von Turbulenzen geprägt, in denen die Wirtschaftskrisen im Schlepptau der Pandemie, einschließlich geopolitischer Spannungen und steigender Energiepreise, zu Inflation und synchronen Zinserhöhungen durch die Zentralbanken führten. Diese Faktoren schufen ein unsicheres Marktumfeld und vergrößerten die Kluft zwischen den Erwartungen der Anleger und der Emittenten.

Ende 2023 kehrte dann im Zuge der Stabilisierung makroökonomischer Bedingungen der Optimismus zurück. Sinkende Energiekosten, ein weltweiter Produktionsaufschwung und eine sich dem 2 %-Ziel der Europäischen Zentralbank annähernde Inflationsrate haben das Vertrauen in die Wirtschaft gestärkt. Diese Entwicklungen haben den Ausschlag für eine starke Performance der Aktienmärkte gegeben, wobei der STOXX Europe 600 Rekordhöhen erreichte. Zudem ist der Volatilitätsindex stabil geblieben, was sich positiv auf die sekundären Aktienmärkte auswirkt.