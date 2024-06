Montreal, Québec, 3. Juni 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... - gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß den Bedingungen des zuvor abgeschlossenen Erwerbs einer 100 %-Beteiligung am Projekt Tintic in Utah, USA, von Mai 2022 (die "Tintic-Akquisition") beabsichtigt, die zweite von fünf aufgeschobenen Zahlungen (die "zweite aufgeschobene Zahlung") an die Verkäufer des Tintic-Projekts (die "Verkäufer") in Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu leisten.

Die zweite aufgeschobene Zahlung in Höhe von 2.500.000 US$ (bzw. 3.418.500 C$ auf Basis eines USD/CAD-Wechselkurses von 1,3674) wird voraussichtlich zur Gänze in Form von Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 2,7829 C$ pro Stammaktie (basierend auf dem 20-Tage-VWAP vom 23. Mai 2024) bezahlt werden, was zur Ausgabe von 1.228.394 Stammaktien an die Verkäufer zur vollständigen Erfüllung der zweiten aufgeschobenen Zahlung führt.

Die Ausgabe der Stammaktien zur Erfüllung der zweiten aufgeschobenen Zahlung unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Weitere Einzelheiten zur Akquisition von Tintic entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 25. Januar 2022 (mit dem Titel Osisko Development gibt geplante Akquisition von Tintic Consolidated Metals bekannt") und vom 30. Mai 2022 (mit dem Titel Osisko Development schließt die Akquisition von Tintic Consolidated Metals ab, legt verbindliche Strombedingungen fest und erfüllt die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos für die vermittelte Zeichnungsscheinfinanzierung").

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

