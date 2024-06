Almere, Niederlande. (ots) - Das börsennotierte Greentech-Unternehmen Hopewind(https://de.hopewind.com/) ist mit seinem netzbildenden385-kW-Strangwechselrichter für den "Smarter E Award 2024" der Intersolar Europenominiert. Unter den für den Preis nominierten Top 10 ist Hopewind der einzigechinesische Hersteller von Solarwechselrichtern, der es in die Endrundegeschafft hat. Dies unterstreicht die starken Forschungs- undEntwicklungsfähigkeiten des Unternehmens."Der Smarter E Award der Intersolar Europe ehrt visionäre und zukunftsträchtigeProdukte. Die Nominierung von Hopewind ehrt uns und verdeutlicht zugleich deninnovativen Charakter, der zu unserer Unternehmens-DNA gehört", sagt Wang Yao,stellvertretender Geschäftsführer von Hopewind.Ebenfalls im Mai wurde Hopewind im Q2/2024 Global PV Market Outlook vonBloomberg New Energy Finance (BNEF) in die Liste der "Tier 1 PhotovoltaicInverter Manufacturer" aufgenommen."Die Aufnahme in die prestigeträchtige Tier-1-Liste von BNEF ist eineAnerkennung unserer finanziellen und geschäftlichen Stärken", fügt Wang Yaohinzu. "Sie bestätigt unsere Strategie, tiefer in den PV-Bereich einzusteigenund an weiteren Innovationen und Durchbrüchen zu arbeiten, um Entwicklungen fürsaubere und erneuerbare Energie weltweit anzuführen."Im Rahmen seiner Innovationsstrategie ist Hopewind im April 2024 offiziell demInternational Solar Energy Research Center Konstanz (ISC) beigetreten, einem derweltweit führenden Forschungsinstitute für Solarenergie.Innovative Lösungen für die saubere EnergieerzeugungHopewind wurde 2007 gegründet und ist seit 2017 an der Börse Shanghai notiert(Aktiencode: 603063). Das Unternehmen ist ein führender Innovator in der Branchefür saubere Energieerzeugung. Hopewind hat sich auf die Entwicklung undHerstellung von Lösungen für erneuerbare und elektrische Energie spezialisiert,darunter Windkraftanlagen, PV-Wechselrichter, Batteriespeichersysteme (BESS),SVG und Industrieantriebe mit über 150 Gigawatt Auslieferungsvolumen weltweitund Produktionskapazitäten im Gigawatt-Bereich.Hopewind nahm bereits am Wingrid-Projekt teil, das von Horizon Europe 2020unterstützt und durch das DNV Netherlands Laboratory gefördert wurde. Im Jahr2023 erhielt der Windkraftkonverter von Hopewind das weltweit erste netzbildendeZertifikat von DNV.Wegweisendes Projekt in der MongoleiIn der Kubuqi-Wüste in der Inneren Mongolei, der siebtgrößten Wüste Chinas,vollzieht sich derzeit ein beeindruckender Wandel. Unter mehr als zehnKilometern von Photovoltaik-Paneelen gedeihen Kräuter und Weiden, während Hühnerund Ziegen umherstreifen und Futter suchen und so neues Leben in die trockeneLandschaft bringen. Die von diesen Paneelen eingefangene Sonnenenergie wird vonden 5.604 350-kW-Wechselrichtern von Hopewind in sauberen Strom umgewandelt undin das Stromnetz eingespeist."Dieses Projekt verdeutlicht unsere Unternehmensvision, die darin besteht, einWeltklasse-Anbieter von Energieumwandlungs- und Steuerungslösungen zu werden undeine nachhaltigere Zukunft für unsere Welt zu schaffen", betonte Wang.Über Hopewind2007 gegründet, ist Hopewind (https://de.hopewind.com/) heute ein weltweitführender Anbieter grüner Energielösungen. Das börsennotierte Unternehmen(Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd., Stock Code: 603063) ist globalspezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung sowie den Vertrieb und denService zu erneuerbaren und elektrischen Lösungen. Hauptprodukte desGreentech-Unternehmens sind Windenergiekonverter, Photovoltaik-Wechselrichter,Batterie-Energiespeichersysteme, Static Var Generator (SVG) undIndustrieantriebe. Als eine der Top-6-Marken für PV-Wechselrichter in Chinakonzentriert sich Hopewind auch in Europa auf Wechselrichter für PV-Anlagen. InDeutschland bietet Hopewind hauptsächlich Wechselrichter für die gewerbliche undindustrielle Anwendung (C&I) sowie für Versorgungsunternehmen und Haushalte anund fokussiert sich auf Rund-um-Service für eine vollständig digitalisierte,smarte PV-Lösung.Pressekontakt:PIABO CommunicationsBritta Holzmannmailto:hopewind@piabo.net+49 152 59723521Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170020/5792791OTS: Hopewind

