NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zu Beginn des neuen Monats keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der vor dem Wochenende besonders deutlich von einer späten Rally profitiert hatte, gab am Montag in der ersten Handelsstunde um 0,07 Prozent auf 38 657,56 Punkte nach.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,23 Prozent auf 5289,75 Punkte hoch. Der Nasdaq 100 schaffte ein Plus von 0,48 Prozent auf 18 625,78 Zähler - er hatte am Freitag trotz des Schlussspurts am Markt lediglich seine Verluste aufholen können. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex profitierte am Montag zudem von positiv aufgenommenen Äußerungen zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Hier warteten sowohl das KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia als auch Branchenkollege AMD mit Neuigkeiten auf./gl/ngu