USA Bauausgaben geben erneut nach In den USA sind die Bauausgaben im April erneut gefallen. Im Monatsvergleich gingen sie um 0,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Der Rückgang folgt auf ein Minus von 0,2 Prozent im März. Ökonomen hatten …