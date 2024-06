Technischer Fehler an der NYSE Warren Buffetts Berkshire-Hathaway-Aktie fast 100 Prozent im Minus! Ein technisches Problem an der New Yorker Börse hat am Montag dazu geführt, dass die A-Aktien von Warren Buffetts Berkshire Hathaway ein Minus von fast 100 Prozent auf den Kurszetteln zeigten.