FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag nach schwachen Konjunkturdaten aus den USA zugelegt. Am Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0882 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch rund 0,5 Cent weniger gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0842 (Freitag: 1,0852) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9223 (0,9214) Euro.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert so weiterhin eine Schrumpfung des Sektors. "Mit dem zweiten unerwarteten Rückgang in Folge enttäuscht der ISM-Index erneut und weist mit Werten unterhalb von 50 Punkten auf konjunkturelle Risiken hin", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Die Fed-Zinssenkungserwartungen dürften angesichts dieser Entwicklung wieder zunehmen, eine Lockerung bereits in diesem Monat bleibt aber unwahrscheinlich."