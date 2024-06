Bei der Rallye von 2020 hatte der Bitcoin-Preis erst rund sechs Monate lang bei etwa 10.000 US-Dollar verharrt, bevor er einen atemberaubenden Anstieg begann und sich auf Rekordhöhen von 64.000 US-Dollar bis April 2021 mehr als versechsfachte. Obwohl die Volatilität derzeit mäßig ist, verstärken solche Bewegungen die Spekulationen über eine baldige Rückkehr zu Bitcoins langfristigem Aufwärtstrend.

Der Preis von Bitcoin ist am Montag zeitweise über die Marke von 70.000 US-Dollar geklettert und notierte am frühen Dienstag 0,9 Prozent höher bei 69.070 US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin neue historische Höchststände erreichen könnte, wenn die entscheidenden Widerstandsmarken um 69.000 und 70.000 US-Dollar durchbrochen sind.

Einige Marktteilnehmer sind zwar skeptisch und verweisen auf die Diskrepanz zwischen massiver Akkumulation und stagnierenden Preisen, andere prognostizieren jedoch den Beginn einer signifikanten Aufwärtsbewegung.

Ein massiver Zustrom institutionellen Kapitals in die Wallets der "Wale" gilt generell als bullishes Signal für die führende Kryptowährung. Mit dieser Welle der Akkumulation durch große Investoren, die an die Anfangsphase der Rallye von 2020-2021 erinnert, scheint Bitcoin für einen weiteren bedeutenden Preisanstieg bereit zu sein. Die Geschichte könnte sich für die führende Kryptowährung wiederholen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

