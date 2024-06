Nettetal (ots) - Advanced Supply Chain (ASC) verfügt als internationaler,

technologieorientierter Anbieter über innovative Supply Chain Management

Lösungen, die sich unter anderem im Bereich der Abwicklung von Rücksendungen

verschiedener Konsumgüter bewegt.



In der aktuellen repräsentativen Umfrage, durchgeführt mit dem

Meinungsforschungsinstitut YouGov, ist ASC daher den wichtigsten Fragen im

Zusammenhang um das Bewusstsein im Umgang mit Rücksendungen im Bereich der

Konsumgüter auf den Grund gegangen. Befragt wurden dabei Konsumenten und

Unternehmen gleichermaßen, was ein spannendes Spektrum ergab und den dringenden

Handlungsbedarf in Sachen Retouren-Politik beleuchtet.





Die repräsentative Umfrage geht den wichtigsten Fragen unserer Zeit auf denGrund und beleuchtet das aktuelle Bewusstsein und den Umgang mit Rücksendungenauf der Seite der Konsumenten. Diese Betrachtungen sind gerade für führendeEinzelhändler und globale Brands, für die ASC jährlich mehr als 300 MillionenProdukte rund um den Globus bewegt, von großer Bedeutung. Gleichermaßen wirdabgefragt, wie die Marktteilnehmer den Umgang mit Retouren abwickeln und was siezu einem nachhaltigeren Umgang beitragen.Konsumenten Umfrage - Gestiegene Lebenskosten versus KauflustOnline-Shopping hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. So zeigtdie aktuelle YouGov Umfrage deutlich, dass bereits 60 Prozent der Befragten viaSmartphone einkaufen. 44 % bleiben am Laptop und 33 % am Desktop denOnline-Einkäufen treu. Das Bewusstsein für einen neuen Umgang mit Retouren hatsich jedoch nicht wirklich entwickelt, das zeigt die ASC-Umfrage auch. Daskönnte vor allem daran liegen, dass immerhin 41 % der Befragten Konsumentendavon ausgehen, dass die retournierten Einkäufe wieder im Handel landen, wennauch zu reduzierten Preisen. 26 % gehen davon aus, dass die Ware oft vernichtetwird und damit, zu Lasten der Umwelt, auf den Deponien der Welt landen. Undimmerhin 21 % der Befragten Konsumenten glaubt, dass die Ware ganz normal in denHandel zurückgeführt wird.Wenn man davon ausgeht, dass dabei 44 % der Befragten mindestens einmal proMonat einen Artikel retourniert, ist das eine beachtliche Zahl. Acht Prozentsenden nicht gewünschte Ware sogar mehrmals pro Monat zurück, sieben Prozenteinmal pro Woche und zwei Prozent gar mehrmals pro Woche.Was Konsumenten wollenDen Konsumenten ist am wichtigsten, dass die Rücksendung kostenfrei passiert.Auf Platz zwei folgt der Wunsch, dass der Prozess schnell bearbeitet und dasGeld entsprechend zurückgebucht wird. Wichtig ist den Kunden zudem, dass esschnell und einfach geht. An fünfter Stelle des Rankings folgt der Wunsch, dass