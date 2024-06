ASHBURN, Va., 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute bekannt, dass Kaveri Camire mit sofortiger Wirkung zur Senior-Vizepräsidentin und Marketingleiterin ernannt wurde und direkt an den Präsidenten und Geschäftsführer von DXC, Raul Fernandez, berichtet.

„Während wir unseren Transformationsprozess fortsetzen, ist die Verbesserung unserer Markenpositionierung von entscheidender Bedeutung, um unser Wachstum zu beschleunigen", sagte Fernandez. "Kaveri bringt unvergleichliches Know-how und Wissen in den Bereichen Marketing und Kommunikation mit. Ihr strategischer Weitblick, gepaart mit einem umfassenden Verständnis der globalen Märkte und ihrer Erfahrung in der Umsetzung in großem Maßstab machen Kaveri zu einer perfekten Besetzung. Sie wird maßgeblich dazu beitragen, unsere Bemühungen um Erzählungen und Storytelling zu verstärken, wobei der Schwerpunkt auf der Lösung von Kundenproblemen und der Markteinführung innovativer Lösungen liegt. Wir freuen uns sehr, dass Kaveri dem DXC-Team beitritt."

Camire bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit, darunter 20 Jahre bei der IBM Corporation. Zuletzt war sie als Vizepräsidentin für das Hybrid-Cloud-Geschäft des Unternehmens zuständig. Bei IBM entwickelte sie marken- und Reputationsmanagementstrategien für Fortune 1000-Unternehmen, leitete Transformationskampagnen und half bei der Etablierung neuer Marktkategorien. Außerdem leitete sie das Marketing und die Kommunikation für milliardenschwere Geschäftsbereiche von IBM AI, Hybrid Cloud und Consulting.

„Ich freue mich, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Transformation des Unternehmens zu DXC zu kommen", sagte Camire. „Ich bin der festen Überzeugung, dass das wertvollste Kapital eines jeden Unternehmens seine Mitarbeiter sind, und es ist meine Leidenschaft, menschliche Verbindungen durch Markenstrategien herzustellen. Dies bietet die Möglichkeit, die Macht von Daten und KI zu nutzen, um Markenresonanz, Lead-Generierung und kundenorientierte Geschichten aufeinander abzustimmen, die DXC zu seinem nächsten Kapitel führen und gleichzeitig sinnvolle Verbindungen fördern."

