Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Frankfurt am Main, [Datum] – Die deutschen Aktienindizes haben den Handelstag überwiegend im Plus beendet, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichneten. Der DAX, der wichtigste deutsche Aktienindex, schloss mit einem leichten Plus von 0,02% und steht aktuell bei 18.593,93 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, konnte mit einem Anstieg von 0,55% auf 26.947,50 Punkte den stärksten Zuwachs unter den deutschen Indizes verzeichnen. Auch der SDAX, der die kleineren Unternehmen umfasst, legte um 0,13% zu und steht nun bei 15.162,42 Punkten. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, stieg um 0,32% auf 3.362,60 Punkte. Im Gegensatz dazu mussten die US-amerikanischen Indizes Verluste hinnehmen. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,65% und steht aktuell bei 38.421,00 Punkten. Auch der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnete ein Minus von 0,23% und schloss bei 5.267,73 Punkten. Während die deutschen Indizes von einer positiven Marktstimmung profitierten, belasteten in den USA offenbar Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung und mögliche Zinserhöhungen die Märkte.Die Anleger in Deutschland zeigten sich hingegen optimistischer und sorgten für moderate Kursgewinne.Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 2.62%, gefolgt von RWE mit 2.41% und Hannover Rueck mit 2.32%. Auf der anderen Seite verzeichneten Commerzbank einen Rückgang von -1.00%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -1.08% und Brenntag mit -1.42%.Im MDAX konnten Delivery Hero mit einem Anstieg von 4.69%, gefolgt von United Internet mit 4.67% und Nemetschek mit 4.25% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren CTS Eventim mit -1.39%, Aurubis mit -1.74% und Wacker Chemie mit -1.94%.Die Topwerte im SDAX waren Deutsche Pfandbriefbank mit einem Anstieg von 5.41%, gefolgt von IONOS Group mit 5.24% und CECONOMY mit 3.99%. Die Flopwerte waren GRENKE mit -2.78%, ADTRAN Holdings mit -2.88% und Borussia Dortmund mit -7.59%.United Internet führte die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 4.67%, gefolgt von Nemetschek mit 4.25% und Evotec mit 3.99%. Die Flopwerte waren Sartorius Vz. mit -1.08%, CompuGroup Medical mit -1.30% und SUESS MicroTec mit -1.65%.Im Dow Jones konnten Boeing mit einem Anstieg von 2.53%, Merck & Co mit 2.37% und Apple mit 0.86% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Caterpillar mit -2.78%, Travelers Companies mit -2.87% und Dow mit -3.19%.Die Topwerte im S&P 500 waren Paramount Global Registered (B) mit einem Anstieg von 7.56%, gefolgt von Autodesk mit 6.94% und Teleflex mit 3.87%. Die Flopwerte waren Diamondback Energy mit -4.64%, Halliburton mit -4.69% und United Rentals mit -4.72%.