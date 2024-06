Buochs, Schweiz (ots) - Das Schweizer Unternehmen eco-invention ag stellt zur

Intersolar mit TrapFIX einen zum Patent angemeldeten, revolutionär neuen Ansatz

für die Modulmontage auf Trapezblechdächern vor, welcher kompromisslos den

Monteur in den Fokus stellt.



- Einlegeklemme





TrapFIX kombiniert die Einfachheit einer Kurzschienenlösung mit derMontagefreundlichkeit von Einlegeschienen. Die Klemme wird an der Modulkantegesetzt, ohne dass der Monteur sich dabei über das Modul beugen muss. Die beidenSeiten der Klemme sind ungleich hoch, dadurch kann das nächste Modul müheloseingeschoben werden. Diese Montageart erlaubt überdies eine spannungsfreieModulmontage, da diese jeweils nur an einer Seite geklemmt werden.- Umgehung von DachbefestigungsschraubenWenn ein Fuss vom TrapFIX zufälligerweise auf eine bereits vorhandeneDachbefestigungsschraube trifft, dann reicht es das TrapFIX um 180° zu drehen.Durch den smarten Aufbau bleibt der Dorn dabei an derselben Stelle, die Füsseaber werden verschoben. Dadurch kann die Dachbefestigungsschraube einfach undschnell umgangen werden.- DornDer integrierte Dorn vom TrapFIX erleichtert die Montage gleich mehrfach. Erdient als Anschlagpunkt für die Montagelehre, wodurch die TrapFIX sehr einfachund schnell mit höchster Präzision montiert werden können. Die genaue Montageder TrapFIX erleichtert anschliessend die Modulmontage beträchtlich, da diesenicht mehr exakt ausgerichtet werden müssen.- Anbindung KabelbinderZwei Laschen an beiden Enden vom TrapFIX erlauben die einfache, schnelle undsichere Anbindung von Kabelbinder für die Verstringung.- PlatzbedarfDie TrapFIX können ineinander gestapelt werden. Dadurch reduziert sich derPlatzbedarf enorm und erleichtert die Lagerhaltung, den Transport und dasHandling auf der Baustelle. Pro EURO-Pallette können so je 2'400 Stk. TrapFIXund Klemmen gepackt werden, was ca. 350 kWp entspricht.- Anbindung Optimierer / MicroinverterMit einer zusätzlichen Halterung aus Aluminiumblech können Optimierer undMicroinverter sauber, sicher und schnell an das TrapFIX angebunden werden.Die Anlagen können mit einer Softwarelösung von Levasoft inkl. statischerBerechnung geplant werden. Die eco-invention ag stellt TrapFIX an der Intersolar(Stand C5.370D) das erste Mal einer breiteren Öffentlichkeit vor und ist auf derSuche nach Vertriebspartnern.