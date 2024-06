LAS VEGAS, 3. Juni 2024 / IRW-Press / JanOne Inc. (Nasdaq: JAN), ein multidisziplinäres Unternehmen mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen und Fintech, gab heute bekannt, dass es in den Russell Microcap Index aufgenommen wurde.

Der Russell Microcap Index wurde am 1. Juni 2005 aufgelegt und misst die Performance des Microcap-Segments des US-Aktienmarktes. Er besteht aus 1.000 Wertpapieren, darunter Virgin Galactic HLDG, Skye Bioscience, Bitcoin Depot Inc., Core Scientific, Hut 8 Corp. und Sonder Holdings Inc., um nur einige zu nennen. Der Russell Microcap Index ist einer von mehreren Indizes, die von der London Stock Exchange Group plc und ihren Tochtergesellschaften unter der Marke FTSE veröffentlicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.lseg.com/en/ftse-russell.

„Die Aufnahme in den Russell Microcap Index ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, insbesondere zu diesem Zeitpunkt in unserer Entwicklung und nur wenige Tage nach dem Abschluss der Übernahme von ALT 5 Sigma“, so Tony Isaac, CEO von JanOne Inc. „Die FTSE Russell-Indizes werden von Investmentmanagern und institutionellen Anlegern für Indexfonds und als Benchmark für aktive Anlagestrategien verwendet, und diese Aufnahme wird unserem Unternehmen große Sichtbarkeit verschaffen“, fügt Herr Isaac hinzu.

Über ALT 5 Sigma Inc.

ALT 5 wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein FinTech-Unternehmen, das Blockchain-basierte Technologien der nächsten Generation anbietet, um den Übergang zu einem neuen globalen Finanzparadigma zu ermöglichen. Über seine Tochtergesellschaften bietet ALT 5 seinen Kunden zwei primäre Plattformen: „ALT 5 Pay“ und „ALT 5 Prime“.

ALT 5 Pay ist ein Kryptowährungs-Zahlungsgateway, das es registrierten und zugelassenen globalen Händlern ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährungen anzunehmen und zu tätigen oder die Zahlungsplattform ALT 5 Pay in ihre Anwendungen oder Betriebe zu integrieren, indem sie das Plug-in mit WooCommerce oder die Checkout-Widgets und APIs von ALT 5 Pay verwenden. Händler haben die Option, automatisch in Papierwährungen (US-Dollar, kanadische Dollar, Euro und britische Pfund) zu wechseln oder ihre Zahlung in Form von digitalen Aktiva zu erhalten.

