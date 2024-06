Förderbank KfW will mit Telekom-Aktienverkauf Milliardensumme einstreichen Deutschlands Förderbank KfW will sich erneut von Telekom-Aktien trennen und damit eine Milliardensumme sichern. 110 Millionen Aktien des Dax-Konzerns sollen an institutionelle Investoren verkauft werden, wie die Bank am Montag nach Börsenschluss in …