Havila Q1: gut, aber (noch) nicht großartig



Havila Kystruten AS hat letzten Donnerstag im Rahmen der Hauptversammlung die Zahlen für Q1 2024 vorgelegt. Der Vorstand hielt ebenfalls die erste Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen ab, was einen weiteren Schritt in der Absicht des Managements darstellt, die Kapitalmarktaktivitäten zu verstärken. Obwohl wir ein ausgeglichenes EBITDA erwartet hatten, sollten wir dieses Quartal nicht überbewerten, da alle wichtigen KPIs in die richtige Richtung zeigen und es einige Einmaleffekte gab.

Der Umsatz im ersten Quartal betrug 292,9 Mio. NOK und blieb damit aus zwei Gründen hinter unseren Erwartungen von 312,2 Mio. NOK zurück. Erstens wurden die vertraglichen Einnahmen von der Regierung aufgrund eines buchhalterischen Effekts um 5,7 Mio. NOK gesenkt (Ist: 96,9 Mio. NOK vs. MONe 102,7 Mio. NOK). Der Vertrag mit dem Verkehrsministerium enthält eine Verlängerungsoption, deren Konditionen vom Festlaufzeit-Satz abweicht, so dass dieser Einnahmeverlust über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt wird. Diesen Effekt hatten wir in unseren Schätzungen noch nicht berücksichtigt und entsprechend angepasst. Zweitens blieb die durchschnittliche Kabinenrate (ACR) mit 3.900 NOK leicht hinter den Erwartungen zurück, obwohl sie im Vergleich zum Vor- und Vorjahresquartal erheblich gestiegen ist (3.100 bzw. 3.000 NOK). Das Unternehmen sieht Potenzial, die ACR zu erhöhen, da die erzielten Preise immer noch von Ticketverkäufen aus den Vorjahren beeinflusst werden und die aktuell verkauften Trips deutlich bessere Preise aufweisen.



Das EBITDA betrug -17,5 Mio. NOK und lag unter unseren Erwartungen (+29 Mio. NOK). Neben den oben genannten Effekten waren die LNG- und Materialkosten höher als erwartet, was sich in unseren gesenkten Erwartungen für das Gesamtjahr widerspiegelt. Auch die Personalkosten waren aufgrund von Ausbildungskosten im Zusammenhang mit dem Hochfahren des operativen Betriebs erhöht. Havila wird dieses Jahr seine erste Hochsaison mit allen vier Schiffen erleben. Daher ist das Unternehmen derzeit damit beschäftigt, den deutlichen Anstieg der Aktivitäten zu verdauen, wird sich aber verstärkt um die Optimierung der Abläufe und die Auslastung auf der gesamten Strecke bemühen. Ein Beispiel ist die "Pure Northern Collection", ein Paket mit einem morgendlichen Flug ab Oslo und handverlesenen Ausflügen in Kirkenes, wodurch die Auslastung der Südroute erhöht werden soll. Wir sind daher zuversichtlich, dass sich die Margen deutlich verbessern werden, obwohl wir unsere Prognose auf Basis der Kosten aus Q1 gesenkt haben.

Branchendaten vielversprechend: In den letzten Monaten zeigte die Kreuzfahrtbranche eine starke Buchungsentwicklung, was zu Rekordzahlen im ersten Quartal und einer erhöhten Prognose für die drei größten Kreuzfahrtunternehmen (Carnival, Norwegian, Royal Caribbean) führte. Obwohl die direkte Überschneidung mit der Postschiffroute begrenzt sein sollte, spiegelt dies die allgemeine Nachfrage und Begeisterung für Kreuzfahrten wider, wovon auch der Postschiffroute und letztendlich Havila profitieren sollten.



Fazit: Auch wenn Havila unsere Erwartungen in Q1 nicht ganz erreicht hat, sind wir mit der Gesamtentwicklung zufrieden. Wir glauben, dass sich dieser Investment Case über mehrere Quartale hinweg entfalten wird und sind zuversichtlich, dass die relativen Wettbewerbsvorteile im Zeitverlauf zunehmen werden. Mit einem deutlich positiven FCF und der neuen Kreditfazilität von 200 Mio. NOK sehen wir Havila ausreichend finanziert und haben unser Beta gesenkt, um die Refinanzierung der ersten Anleihe zu berücksichtigen. Wir bekräftigen daher Kursziel und Empfehlung.





