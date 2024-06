Mit einer Kursentwicklung von -3,3 Prozent seit dem Jahreswechsel sind die Vorzugsaktien der Porsche AG im deutschen Leitindex DAX derzeit im unteren Drittel zu finden. Da sich das Börsenbarometer in derselben Zeit um 11 Prozent steigern konnte, besteht eine erhebliche Performancelücke.

Das ist aus Anlegerperspektive besonders ärgerlich, denn eigentlich waren die Anteile schwungvoll in das Börsenjahr gestartet und konnten sich zeitweise auf über 95 Euro verteuern. Die Erholung hat die Aktie inzwischen aber wieder aufgegeben: In der vergangenen Woche konnten neue 52-Wochen-Tiefs nur knapp verhindert werden.

Nach drei Gewinntagen infolge zeichnet sich vorerst aber Entspannung und damit die Chance auf einen Doppelboden ab – mit entsprechender Trading-Chance zur Oberseite, wie ein Blick in den Chart der Aktie zeigt:

Keine Illusionen: Porsche handelt in einem Abwärtstrend!

Übergeordnet handelt die Aktie nach ihrem Allzeithoch bei rund 120 Euro in einem Abwärtstrend, demnach stellt die inzwischen abverkaufte Erholung zum Frühlingsanfang eine Gegenbewegung innerhalb eines noch immer intakten Abwärtstrends dar.

Dass dieser bislang nichts an Dynamik eingebüßt hat, zeigt einerseits die abwärts gerichtete 200-Tage-Linie sowie der tief im Minusbereich notierende Trendstärkeindikator MACD an. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt Schwäche an, wenngleich die Kursgewinne der vergangenen drei Tage für erste Abhilfe sorgen konnten.

Doppelboden bietet Rebound-Chance

Ebenfalls problematisch ist aus der Perspektive der Käufer das Death Cross der gleitenden Durchschnitte. Erst vor wenigen Tagen hat die 50-Tage-Linie den Durchschnitt der vergangenen 200-Tage von oben kommend gekreuzt, was ein Verkaufssignal darstellt.

Dem steht aber der jüngste Rebound gegenüber. Ausgerechnet auf der Höhe des im Januar erzielten Verlaufstiefs konnten die Bullen das Kursgeschehen stabilisieren. Damit liegt zum jetzigen Zeitpunkt ein Doppelboden vor, der für Kaufinteresse und eine anhaltende Erholung sorgen könnte.

Trendstärkeindikator liefert erstes Entspannungssignal

Indizien hierfür lassen sich durchaus finden. Zum einen erfolgte die Gegenbewegung auch ausgehend von der Unterkante des kurzfristigen Abwärtstrends. Das macht einen Rebound zumindest bis zu dessen Oberkante bei etwa 80 Euro möglich.

Zum anderen fiel der MACD zwar auf ein neues Tief und bestätigte damit technisch das jüngste Verlaufstief. Dank der Gegenbewegung der Aktie in den vergangenen drei Handelstagen kletterte dieser aber über die (rote) Signallinie und lieferte somit ein erstes Entspannungssignal.

Prozyklisches Kaufsignal noch weit entfernt

Zwar ist es bis zum Wechsel in einen erneuten Aufwärtstrend der Aktie noch ein weiter Weg, allein schon der Sprung über die Signallinie könnte aber zumindest für eine kurzfristige Kurserholung sorgen.

Neben dem Widerstand bei 80 Euro ist hierfür auch der Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte bei etwa 86 Euro ein geeignetes Ziel. Weitere Widerstände liegen bei 90 Euro sowie 96 Euro.

Ein Kurs über dem Niveau des im April markierten Verlaufshochs würde für ein prozyklisches Signal sorgen, während Notierungen unterhalb des aktuellen Doppelbodens eine Fortsetzung des Abwärtstrends bedeuten würden.

Spekulatives Setup sollte optimiert werden

Anleger, die auf einen Rebound in der Aktie des Sportwagenherstellers wetten möchten, sollten das aufgrund der zwar verbesserten, aber noch immer schwierigen technischen Ausgangslage mit einem Discount-Zertifikat tun.

Da dieses den Kauf der Aktie mit Rabatt ermöglicht, können mögliche Verluste in der Aktie reduziert und gleichzeitig die Gewinnchancen maximiert werden. Wie genau das funktioniert, können interessierte Leserinnen und Leser hier nachlesen.

Gegenwärtig bietet sich das Discount-Zertifikat mit der WKN ME8KLP an, das über eine Laufzeit bis zum 20. Dezember 2024 und ein Cap bei 90 Euro verfügt – bis hierhin können Kursgewinne in der Aktie angerechnet werden, was zu folgendem Auszahlungsprofil führt:

Szenariotabelle

Discount-Zertifikat ME8KLP (Cap bei 90 €) Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Kaufpreis Aktie * 77,12 € Kaufpreis Zertifikat * 73,15 € Cap 90,00 € Verkaufspreis Aktie 60,00 € 75,00 € 90,00 € Wertentw. m. Zertifikat 60,00 € 75,00 € 90,00 € Rendite Aktie -22,2 % -2,7 % +16,7 % Rendite Zertifikat -18,0 % +2,5 % +23,0 % Outperformancepunkt 94,83 €

* Stand: 03. Juni, 17:35 Uhr (MESZ); Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Sollte die Aktie an den Widerstand bei 90,00 Euro klettern, winkt im Discount-Zertifikat ME8KLP eine Performance von bis zu 23 Prozent, während ein Aktieninvestment in diesem Fall nur rund 17 Prozent abwerfen würde. Das ist eine Outperformance von fast 40 Prozent. Erst für Kurse um 95,00 Euro würde ein Aktien- das Zertifikateinvestment überholen.

Treten die Anteile der Porsche AG dagegen bis zum Jahresende auf der Stelle und beschließen den Handel bei 75,00 Euro, erleiden Aktienanleger einen kleinen Verlust, während Zertifikateanleger immerhin eine kleine Seitwärtsrendite erzielen können, was die Opportunitätskosten verringert.

Hält der Doppelboden erneut aufkommendem Verkaufsdruck nicht stand und die Aktie fällt in Richtung 60,00 Euro, hilft das Discount-Zertifikat ME8KLP, die Verluste wenigstens etwas zu verringern.

Fazit: Eine Trading-Chance für Mutige

Die Aktie der Porsche AG handelt nach dem in der vergangenen Woche gebildeten Doppelboden mit der Chance auf einen Rebound. Dieser lässt die Anteile im Bear-Case bereits bei 80 Euro abprallen und schließlich unter den Doppelboden fallen. Im Bull-Case erholt die sich die Aktie bis an die gleitenden Durchschnittslinien bei 86 Euro und darüber hinaus bis 90 Euro.

Wer als Anleger diese Setups nutzen möchte, die Anteile des Sportwagenherstellers zu handeln, sollte das anstatt mit der Aktie mithilfe des Discount-Zertifikates ME8KLP tun. Dieses hilft, das aktuelle Chance-Risiko-Profil zu optimieren.

Wem dieses spekulative Trading-Setup zu heikel ist, der kann sich alternativ auch in der Aktie des chinesischen E-Fahrzeugherstellers BYD umsehen. Die Papiere stehen nach starken Auslieferungszahlen im Mai unmittelbar vor einem prozyklischen Kaufsignal.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.