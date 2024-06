Kein Grund zur Sorge: Heute ereignete sich ein Flash Crash an der Wall Street bei einigen "großen" Aktien wie Berkshire Hathaway - letztere Aktie hat eine Marktkapitalisierung von knapp 900 Milliarden Dollar und war laut Ney Worker Börse NSYE 99,97% im Minus! An der Wall Street zirkuliert die Vermutung, dass diese technischen Aussetzer mit den Turbulenzen um die Gamestop-Aktie zu tun haben - die New Yorker Börse will das nun untersuchen. Ansonsten wieder einmal schwache US-Wirtschaftsdaten - der ISM Index Gewerbe schrumpft, aber die Preise steigen weiter : die Anzeichen für eine Stagflation in den USA verdichten sich damit weiter. Die Euphorie nach Handelseröffnung ist dann verpufft - kein Wunder bei der kurzfristig extremen Überkauftheit der US-Indizes..

Hinweise aus Video:

1. Silber: Angebotsdefizit treibt den Silberpreis an – Experte erläutert

2. Senkung der EZB-Zinsen – Eurozone braucht Wirtschaftsumbruch

Das Video "Wall Street-Aktien: Nur ein kleiner Flash-Crash..!" sehen Sie hier..