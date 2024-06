Hamburg (ots) - Mit dem Giving Fund kann jetzt jede*r Geld in nationale oder

internationale gemeinnützige Projekte und Organisationen investieren und dabei

wie eine eigene Stiftung agieren. Der neue online-basierte Fund wurde von der

Hamburger Sinngeber gGmbH gegründet und funktioniert nach dem Modell der im

angelsächsischen Raum sehr erfolgreichen "Donor Advised Funds".



Für philanthropisch engagierte Menschen macht der Giving Fund das großzügige

Geben sehr einfach, denn viele schrecken vor der Gründung einer Stiftung zurück.

Sinngeber nimmt ihnen die Sorge: Es fallen weder Kosten noch bürokratischer

Aufwand an. Gebende können frei auswählen, welche Herzensprojekte sie im Fund

unterstützen möchten, eigene Organisationen vorschlagen oder sich an einer

inspirierenden Auswahl an von Sinngeber kuratierten Organisationen orientieren.





Horsch Stiftung unter den ersten NutzernBereits rund 30 Funds werden im Giving Fund betreut im Wert von eingezahlten 15Mio. Euro. Einen davon gründete die Horsch Stiftung: "Der Giving Fund stellt fürunsere Stiftungsarbeit eine sehr gute Ergänzung dar", sagt Philipp Horsch,Stiftungsvorstand und Geschäftsführer der Horsch Maschinen GmbH, dem weltweitführenden Hersteller von innovativer Landtechnik. "Wir sind dadurch in der Lage,an verschiedenen Stellen unser Stiftungsgeschäft weiter zu flexibilisieren undnoch agiler zu gestalten."Einfache Funktionsweise: das "booking.com" der PhilanthropieGebende sammeln ihr philanthropisches Kapital im Giving Fund und erhalten schonim selben Jahr einen steuerwirksamen Zuwendungsbescheid. Empfohlen werdenZuwendungen im Wert von mindestens 100.000 Euro p. a. Zeitlich und inhaltlichflexibel können sie direkt oder erst später Zuwendungen aus ihrem eigenen GivingFund an gemeinnützige Organisationen, in Teilen oder in Gänze, veranlassen. "Wirsind das booking.com der Philanthropie", beschreibt Andreas Schiemenz,Geschäftsführer der Sinngeber gGmbH, das digitale Modell. "Noch nie war stiftenso einfach: In nur drei Minuten können Gebende ihren eigenen Fund einrichten,ein Projekt finden und sofort Zuwendungen tätigen."Donor Advised Funds - eine Erfolgsgeschichte auf dem Weg nach DeutschlandDie "DAFs" haben eine große Erfolgsgeschichte in den USA, rund zehn Prozent desSpendenvolumens werden hier über Giving Funds abgewickelt. 2022 nutzten laut DAFReport vom National Philanthropic Trust rund zwei Mio. Philanthrop*innen diesesModell und haben rund 52,16 Mrd. USD an 1.151 verschiedene weltweite NGOsgegeben, ein neuer Höchststand bei den Zuwendungen. Das gesamte DAF-Vermögenbetrug im Jahr 2022 228,89 Milliarden US-Dollar. Im Vereinigten Königreichwurden im Jahr 2022 554,7 Mio. britische Pfund gegeben, das gesamte DAF-Vermögenbetrug 868,5 Mio. Pfund.Vermögen bedeutet VerantwortungDie ersten Donor Advised Funds wurden vor fast einem Jahrhundert beiBürgerstiftungen eingerichtet. Viele Spendende nutzen DAFs für Einzel- undFamilienspenden, und sie sind heute Teil von Spendenprogrammen am Arbeitsplatz,Online-Fundraising-Plattformen und anderen Modellen, die das philanthropischesEngagement erweitern und erleichtern. Viele Gebende möchten ihre Zuwendungennicht unter eigenem Namen, sondern anonym tätigen, etwa um Vorwürfen von"Greenwashing" zu entgehen. "Vermögen bedeutet Verantwortung", sagt AndreasSchiemenz. "Mit unserem Giving Fund wird es einfach, ein 'Sinn-Geber' zuwerden." Das Family Office sorgt im Hintergrund für ein risikofreies sowiesicheres - und generationenübergreifendes - philanthropisches Engagement, dasallen Beteiligten Freude machen soll. Sinngeber möchte der Philanthropie den Wegebnen, denn "Philanthropie ist ein Wert, der die Gesellschaft zusammenhält",sagt Geschäftsführer Schiemenz.Über Sinngeber:Die Sinngeber gGmbH ist ein philanthropisches Family Office. Sie entwickelt fürVermögende die passenden Strategien für ihr gesellschaftliches Engagement. DieMenschen hinter Sinngeber eint eine starke Passion für gesellschaftlichesEngagement und das Streben nach Sinnhaftigkeit. Kompetenzen und langjährigeErfahrung des achtköpfigen Teams finden sich in den Bereichen NGOs,Großkonzerne, Familienunternehmen, Stiftungen, Wealth Management undPhilanthropieberatung. Die gemeinnützige GmbH ist eine Gründung und100-prozentige Tochter der Hoffnungsträger Stiftung. Der Giving Fund fungiertals ein Spendenkonto bei dieser Dachstiftung und wird von derenVermögensverwaltung auch betreut. Die Akteure verbinden christliche Werte undeine philanthropische Vision für den deutschsprachigen Raum und darüber hinaus.
https://sinngeber.eu/